UFC: Conor McGregor y Dustin Poirier pactan su combate para el 23 de enero

Luego de varias negocaciones, quedó ya acordado el regreso de Conor McGregor al octágono de la UFC

Será el próximo 23 de enero de 2021, cuando el peleador irlandés enfrente a Dustin Poirier en la contienda estelar del evento UFC 257, que todavía no tiene una sede designada y que seguramente será uno los choques más esperados por los aficionados de las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés).

En las últimas semanas habían circulado rumores del retorno de The Notorious, pero es hasta ahora que se define la fecha y solo falta esperar que se haga oficial en esta misma semana. McGregor, había anunciado su retiro el 7 de junio pasado, por medio de su cuenta de Twitter.

Algunos medios como ESPN y MMA Fighting, reportaron que este martes Poirier firmó el contrato para dicja contienda.Por su parte McGregor todavía no ha estampado su firma, pero existe un acuerdo verbal con él y "no debería haber ningún problema", mencionaron los medios.

Se afirma que ue aunque no hay acuerdo, el irlandés estaría preguntando la posibilidad de que la lucha se programara el 12 de diciembre, ya que ese evento se ha quedado sin combate estelar tras la baja de Amanda Nunes.

Pero esa petición, parece poco probable ya que la UFC no quiere relegar a una pelea titular (Petr Yan vs Aljamain Sterling, por el título gallo) al combate coestelar por un combate que no tendrá ningún título de por medio.

"No se ha hecho nada todavía. Será el 23 de enero en la Fight Island si todo va según lo previsto. Hay un montón de ‘si en ese momento’. Tenemos que ver dónde está todo el mundo en los próximos meses", reportaron.

Cabe mencionar que será la segunda ocasión que chocarán McGregor y Poirier, quienes ya se enfrentaron el 27 de septiembre de 2014. Esa vez el irlandés noqueó al estadounidense en el mismo primer asalto.

The Notorious volvería al octágono un año después de su último combate, en el que noqueó el 18 de enero de 2020 a Donald Cerrone.

Por su parte, Poirier viene de vencer a Dan Hooker en junio pasado. El vencedor se quedaría en una buena posición para mirar al título, aunque ese camino depende del futuro de Khabib.