UFC: Dana White expulsa a Ottman Azaitar del UFC 257 por romper protocolos de salud

Abu Dhabi.- Con la salud no se juega, esa fue la regla que siguió Dana White, presidente de la UFC al tomar la decisión de expulsar oficialmente al alemán-marroquín Ottman Azaitar por romper reglas básicas de salud al introducir personas ajenas a la concentración de la UFC en Abu Dhabi.

De acuerdo al más reciente reporte de la institución Dana White se enteró que el peleador y parte de su equipo se las ingeniaron para meter a personas ajenas al evento que se lleva a cabo en Abu Dhabi en el UFC 257 de Island Fithg. Según se reveló Ottman rompió las normas de convicencia de la "burbuja" se que había formado para evitar contagios.

"Él y su equipo se cortaron las pulseras, se las dieron a alguien afuera de la burbuja, ni sé como", dijo para BT Sports. "Se las pegó en la muñeca, llegó una bolsa, se metió a un cuarto, recorrió cuatro balcones por afuera, se metió al cuarto de Azaitar, dejó la bolsa, se cambio de ropa y se fue", fueron las palabras del directivo.

Esto dejó sorprendido al manda más que luego de unos minutos tomó la decisión de no tenerlo más en la cartelera y según sus palabras tampoco seguiría en la UFC tras dicha acción. "Está fuera. Ya no es un peleador de la UFC y no peleará esta noche" finalizó.

Ante eso el peleador que sería su rival que se había quedado sin combate rápidamente fue emparejado en otro. De ese modo, Matt Frevola se enfrentará a Arman Tsarukyan quien también se quedó sin rival luego de que Nasrat Haqparast tuviera que abandonar el combate por temas de salud. La pelea se llevará a cabo en las 157 libras este sábado.

También para este sábado se tiene programada una de las peleas estelares del UFC, la cartelera de hoy tiene el regreso de Conor McGregor para medirse ante el estadounidense Dustin Poirier. El irlandés no tenía acción desde hace un año cuando en 2020 se enfrentó a Donal Cerrone en el UFC 246 a quien venció.

La primera pelea entre estos dos colosos se dio en el 2014 cuando se puso en juego el cinturón mundial de peso pluma en donde Conor fue el ganador. Ahora todo será diferente pues no hay título de por medio y el peso será diferente.

Cartelera de la UFC 257 para este sábado 23 de enero

Primeros Preliminares

Nik Lentz vs Movsar Evloev

Amir Albazi vs Zhalgas Zhumagulov - Peso mosca

Preliminares

Arman Tsarukyan vs Matt Frevola - peso ligero

Brad Tavares vs Antonio Carlos Junior - peso medio

Julianna Peña vs Sara McMann -peso gallo

Khalil Rountree Jr. vs Marcin Prachnio -peso semipesado

Peleas estelares