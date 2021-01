UFC: Dustin Poirier explica porqué quería enfrentar a Conor McGregor

El estadounidense Dustin Poirier afirma que no es la sed de venganza la que lo motiva para enfrentar al irlandés Conor McGregor el próximo 23 de enero. El ex campeón interino de los pesos ligeros de la UFC, afirma que "The Notorious" representa ahora un paso importante en sus aspiraciones con miras coronase.

Ambos peleadores protagonizarán la esperada contienda estelar del evento UFC 257.

“No es una venganza para mi. Claro, esas cosas son increíbles. Voy allá y lo derrotó. Eso hace parte de mi línea de tiempo, de las cosas que pienso y me dejan feliz, pero no es lo que mueve diariamente”, dijo "The Diamond" en una entrevista con “This Past Weekend”.

Poirier estuvo cerca de conquistar el sueño de cualquier peleador, ser campeón mundial indiscutido, pero, Khabib Nurmagomedov lo sometió en UFC 242. Ahora, sin tener un cinturón en juego, Dustin está muy conciente que una victoria frente Conor lo deja en gran ventaja para una nueva pelea por el cinturón.

“Me estoy dirigiendo para mi mayor objetivo: convertirme en campeón mundial, ser el mejor. Se una victoria frente un nombre como él, coloca mi nombre en los libros de la historia”, externó Poirier.

Poirier y McGregor chocaron en la cartelera del UFC 178 celebrada el 27 de septiembre de 2014 en Las Vegas. En la contienda pelea, ambos eran pesos plumas. Aunque pese al esfuerzo, la pelea terminó de mala manera para Dustin, quien fue noqueado en el mismo primer round, por los potentes golpes que le aplicó el irlandés.

Seis años después, ambos artemarcialistas se volverán a encontrar nuevamente arriba del octágono, pero en diferentes situaciones. Conor hizo historia por ser el primer peleador en UFC con dos cinturones al mismo tiempo.

Por su parrte Dustin evolucionó como peleador, fue campeón interino de los ligeros, y se mantiene en el tope de una de las categorías más disputadas de la organización.

Dustin Poirier, de 31 años de años, es un paleador de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus sigas en inglés) y oriundo de Lafdayette, Lousiana, Estados Unidos. "The Diamond" como le apodan hizo su debut en la UFC el 1 de enero de 2011, con una victoria por decisión unánime sobre Josh Grispi, en Las Vegas, Nevada, siendo su primer combate en peso pluma.

Conor McGregor tiene 32 años de edad, es originario de Dublin, Irlanda. Es el actual clasificado número 4 de peso ligero de la UFC. Su debut en la organización Ultimate Championship, fue en 2013 y lo hizo con un contundente triunfo ante Marcus Brimage, por nocaut técnico. El 11 de junio de 2015 obtuvo el título interino de peso pluma, al noquear a Chad Mendes y en diciembre del mismo año unificó el cinturón, tras noquear al brasileño José Aldo.

En noviembre de 2016, McGregor conquistó el título ligero de la UFC, al noquear Eddie Álvarez, aunque si reinado terminó casi un año después al perder por sumisión ante el ruso Khabib Nurmagomedov, en Paraside, Nevada.

La pelea ante Poirier marcará el retorno de McGregor al octágono, 12 meses después de haber vencido por nocaur en solo 40 segundos a Donald Cerrone.