UFC: Dustin Poirier renovó contrato antes de su choque contra Conor McGregor

El ex campeón interino de los ligeros, el estadounidense Dustin Poirier quien vive una de las mejores etapas de su carrera en las artes marciales mixtas, se encuentra listo para enfrentar al irlandés Conor McGregor, el próximo 23 de enero en Yas Island, Abu Dhabi, de Emiratos Árabes Unidos.

Recientemente el peleador de 32 años de edad oriundo de Lafayette, Luisiana, renovó su contrato por ocho combates con la compañía UFC, (Ultimate Fighting Championship). Así que si depende de Dustin, no se retirará hasta cumplir su nuevo acuerdo.

Poirier y McGregor protagonizarán la pelea estelar del evento UFC 257, que será la segunda cartelera del calendario 2021 de la organización que preside Dana White. En México la contienda se transmitirá por FOX Sports, en los sistemas de cable y satelital.

“Acabo de firmar un contrato de ocho peleas con UFC. Mi plan es pelear ocho veces más. Tu sabes que yo quiero terminar ese contrato que estoy haciendo, pelear ocho veces más. Entonces veremos donde estamos. No estoy mirando a nadie antes de esto. Voy a pelear ocho veces”, dijo Poirier, a This Past Weekend.

ESPERA SANGRIENTO DUELO ANTE MCGREGOR

Dustin Poirier también habló de las expectativas que tiene para su batalla ante Conor McGregor.

“Si estamos hablando de estrategia, yo quiero que ambos estemos sangrando, machacandonos y sufriendo desde el comienzo de la pelea. Ahí, podremos descubrir quién es el verdadero peleador. Eso es lo que yo quiero. Quiero sangrar desde el primer minuto del primer round”, externó Poirier.

“Quiero que estemos sangrando y cavemos fondo para ver quien es el mejor, me gustaria estar alli, porque no hay una red de seguridad. Quiero estar alla y yo se de eso. Quiero descubrir si el tambien quiere”, externó el artemarcialista estadounidense.

Actual número dos del ranking liderado por Khabib Nurmagomedov, Poirier no tiene acción en el octágono desde UFC Vegas 4, cuando se impuso sobre Dan Hooker, en uno de los mejores combates del 2020. Tras esa confrontación, se gano el bono de “Fight of The Night”.

Dustin Poirier, de 31 años de años, es un paleador de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus sigas en inglés) y oriundo de Lafdayette, Lousiana, Estados Unidos. "The Diamond" como le apodan hizo su debut en la UFC el 1 de enero de 2011, con una victoria por decisión unánime sobre Josh Grispi, en Las Vegas, Nevada, siendo su primer combate en peso pluma.

Actualmente tiene un récord de 26-6 y 1 No Contest.

Conor McGregor, de su parte, regresa al octágono tras un año alejado. En su última pelea, noqueó a Donald Cerrone en la estelar de UFC 246.