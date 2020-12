UFC: El boricua Rob Font ya tiene muy claro su objetivo para 2021

El pasado sábado en el evento UFC Las Vegas 17, el puertorriqueño Rob Font consiguió su tercera victoria consecutiva, al dominar a Marlon Moraes en el mismo primer round y ahora ya tiene clara su meta para el próximo año que está por iniciar, que es llegar a lo más alto de su devisión.

Pese a que Font es el tercer peso gallo con más finalizaciones en la historia de la división con seis, había sido cuestionado sobre la calidad de los oponentes que había enfrentado en el octágono. Pero tras su triunfo ante Moraes respondió a las críticas:

“Siempre me han subestimado y me decían que no finalizaba o no vencía a los peleadores del top. Hoy lo hice y me siento muy feliz”.

Font tiene en la mira a TJ Dillashaw, quien es ex campeón de las 135 libras y que volverá pronto al octágono –y también fue retado por José Aldo-.

“Me encantaría enfrentar a TJ Dillashaw, es un nombre gigante", dijo Fonf.

Aunque el artemarcialista boricua abre su panorama y si no tiene como próximo oponente a Dillashaw, le gustaría encabezar un evento ante otro nombre grande del peso gallo.

Font se ganó un merecido bono por desempeño con su TKO ante Moraes, el segundo de manera consecutiva, pues en su último duelo se llevó el reconocimiento a ‘Pelea de la Noche’.

Cabe recordar que una lesión lo mantuvo alejado del octágono por más de un año así que regresar a la jaula le dio una gran satisfacción:

“Trataba de lanzar algunas patadas y hacer sombra, pero con una lesión en la pierna es imposible. Se siente muy bien estar de regreso. Me siento fuerte, 2021 será un gran año para mí”, indicó Font.

El peleador boricua agregó que: "fue muy durro estar fuera de acción por tanto tiempo, así que me siento pleno con el regreso".