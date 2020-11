UFC: Elogia Dana White a Andrei Arlovski por su triunfo ante Tanner Boser

El presidente de la empresa Ultimate Fighting Championship, Dana White reconoció el esfuerzo y el coraje que tuvo el peleador bielorruso Andrei Arlovski, para sacar la victoria en su más reciente combate.

El pasado sábado Arlovski (30-19) se impuso ante Tanner Boser (19-7-1) en el evento denominado UFC Vegas 13 para conseguir su segundo triunfo consecutiva; desde 2018 no ganaba dos contiendas.

Aunque parece pronto para hablar de una posible nueva oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo UFC, no hay duda de que el ex monarca, a pesar de tener ya 41 años, se encuentra en un buen momento de su carrera en las Artes Marciales Mixtas.

Hasta el momento se desconoce quién va a ser su siguiente oponente pero puede que tenga la posibilidad de medirse a un combatiente del top 15 del peso completo.

Mientras tanto, Dana White se tomó el tiempo para dedicarle unas amables palabras (vía MMA Junkie) al bielorruso.

“Escuchen, ese tipo ha estado aquí durante 20 años, y que siga compitiendo a ese nivel y que logre una victoria esta noche es bastante impresionante. Me parece que su barbilla ha mejorado, lo cual no debería ocurrir. No funciona de esa manera. Pero sí, se veía bien esta noche", dijo el presidente de la UFC.

Va a tener algunas dificultades para caminar en los próximos días, pero teniendo en cuenta su edad, por lo que ha pasado ese tipo y todo lo demás, se veía bien esta noche. Estoy feliz por él. Es un buen tipo", refirió.

Solo falta que Andrei Arlovski continue logrando victorias para quizá en 2021 poder disputar de nuevo el título de peso pesado.

Ya han pasado quince años desde la última vez que Arlovski peleó por un cinturón de la UFC, cuando fue campeón y ahora está enfocado en vover a reinar, porque sabe que tiene buenas posibilidades.