UFC: "Estoy donde quiero estar"; Yasmín Jáuregui previo a su debut en la jaula

San Diego, California.- Baja California verá uno de los nuevos rostros que representarán a México en la 'Ultimate Fighting Championship' (UFC). El turno será para la peleadora azteca, Yasmín Jáuregui, quien este fin de semana ingresará por vez primera a la jaula.

La nacida en Rosarito, Baja California probará los puños de la brasileña Jasmin Lucindo (13-4-0) en el octágono de la Pechanga Arena de San Diego, California. Su rival está enterada que la mexicana llega a su primera contienda con una marca invicta que la hace ser una de las latinas mejor clasificadas.

Su aparición en la promotora más importante de las Artes Marciales Mixtas la congratula como la sexta mexicana que va a cumplir el objetivo de competir contra las grandes figuras de MMA; lo hará en la categoría peso paja y mañana (sábado) será una de las funciones esperadas en Estados Unidos.

Yasmín Jáuregui ya se encuentra en el lugar donde saldrá como una mujer poderosa para dar muestra de su estilo 'freestyle' que la ha ayudado a vivir grandes cosas en torneos amateurs, y ahora lo tratará de mejorar en la 'Ultimate Fighting Championship (UFC).

Quien no estaría emocionada por vivir un debut, Yasmín ya dio sus primeras impresiones al encontrarse a una distancia de la jaula. "Nombre, estoy con la adrenalina al cien, estoy donde quería estar, estoy lista chico". dijo en un video publicado por la empresa.

"Contenta, no me lo esperaba por ser de último momento, estoy feliz, en San Diego, se va a escuchar la porra de toda la gente. Estoy bien mentalmente, físicamente, como me ayudó Andy Caballero en este camino, tengo una razón muy grande por cual luchar que es mi hijo", complementó.

La confrontación de Yasmin Jáuregui sera antes de la coestelar en la función que tendrá como evento principal el combate entre el Marlon 'Chito' Vera y Dominick Cruz en el octágono de Pechanga Arena. La mexicana subirá a pelear a sus 23 años y compone de seis victorias por nocaut y cinco finalizaciones en el 1er asalto.

La participación de Yasmín Jáuregui será para este sábado 13 de agosto. En México el evento comenzará a las 20:00 horas (tiempo de la Capital). Yasmin Jáuregui estará presente en las 115 libras, y, por supuesto, en su mente está el debut soñado después de combatir por última vez en agosto del 2021, ganando las tres peleas de Combate Global.