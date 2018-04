Dana White interesado en hacer la pelea de Mayweather y McGregor

Estados Unidos.- Desde hace un tiempo han surgido los fuertes rumores acerca de un combate de revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, sin embargo, en esta ocasión se habla de que la contienda se daría en la disciplina de Artes Marciales Mixtas, en donde el irlandés hasta hace algunos días era campeón del mundo.

#MCM Mayweather Crushes McGregor. Una publicación compartida por Floyd Mayweather (@floydmayweather) el Ene 29, 2018 at 8:17 PST

De igual manera, el ex boxeador estadounidense ha dejado en claro su intención de probar suerte dentro del octágono, razón por la cual ha estado entrenando fuerte por si le llega una buena oferta de la empresa más grande del mundo en Artes Marciales Mixtas, la UFC, para realizar algún combate, especialmente el de revancha ante Conor McGregor.

Billion Dollar Man Una publicación compartida por Floyd Mayweather (@floydmayweather) el Feb 2, 2018 at 5:10 PST

“Empecé a entrenar ya. No es la parte física, solo la parte de la resistencia. Estoy pensando en pelear en MMA. Espero pelear al final del año. Ahora mismo es 50/50, no es 100 por ciento, pero ya comencé a entrenar. Realmente todavía no lo sé, pero estoy muy, muy interesado", reveló "Money" hace algunos días.

Ante los rumores y las declaraciones de Floyd Mayweather, el presidente de la UFC, Dana White, habló de la posibilidad de que se realice el combate de revancha entre el estadounidense y el irlandés dentro de las Artes Marciales Mixtas, asegurando que está interesado con negociar.

Yo estoy interesado y obviamente el está interesado. La última vez que ambos estábamos interesados, viste lo que sucedió. Sé que Conor quiere“, dijo Dana White, para TMZ.

Asimismo el presidente de la UFC habló de las dificultades que se enfrentará Floyd Mayweather, si se decide por incursionar en las Artes Marciales Mixtas, ya que lo que se realiza arriba del octágono es mediante un entrenamiento de muchos años y no de meses.

“Obviamente, Floyd es un tipo talentoso. Pero en cuanto a la lucha, nadie puede aprender en seis u ocho semanas. Se requieren años peleando, entrenando. Es un maestro boxeando. Pero no tiene defensa para los derribos. Lo peor para Floyd con Conor son las patadas", recalcó White.

El presidente de UFC, dijo que si bien Conor McGregor, tiene una gran ventaja en cuanto a su juego de rendición, por lo que Floyd Mayweather, se debería de preocupar es por las patadas tanto en piernas como en la cabeza ya que jamás ha sido impactado de esa manera.