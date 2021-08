UFC: Francis Ngannou no se siente respetado como campeón en la empresa

Estados Unidos.- Luego de haber coronado nuevo campeón mundial peso completo de UFC tras vencer a Stipe Miocic en marzo de este año, el camerunés Francis Ngannou, afirma que no sabe cual es su posición dentro de la compañía, pues dijo no sentirse respetado por las formas en que se manejan las peleas títulares.

Ngannou advirtió a UFC que no podría defender su cinturón hasta el mes de septiembre por una lesión, por lo que la empresa de Dana White optó por buscar un campeón interino, resultando coronado el francés Ciryl Gane, cuando derrotó a Derrick Lewis en UFC 265, lo cual no gustó nada al africano, quién no se siente valorado.

Sí. Tengo ese sentimiento me faltan el respeto. Recientemente me dieron el campeón de peso completo de UFC, y meses después están hablando de que alguien más será el campeón. A veces ni siquiera estoy seguro de si realmente soy el campeón o no. Es realmente confuso", comentó el peleador al sitio GQ.

El monarca de 34 años explicó que la UFC había aceptado sus peticiones de no pelear hasta septiembre, por lo que el anunció de una pelea títular en su división donde no estaría el incluido, le sorprendió mucho, y agrega que el negocio ha rebasado la opinión de los peleadores.

Creo que todo fue un negocio, y UFC quería hacer un pago por evento en Houston. No era el momento adecuado para mí, pero querían hacerlo sin importar nada. Justo antes de eso, me preguntaban si estaba listo para pelear en septiembre y les dije que estaría más que listo".

Ahora Francis Ngannou tendrá que negociar con UFC y la gente de Ciryl Gane para una pelea de unificación a finales del año, el cual sin dura será un combate muy esperado por los fans, ya que ambos peleadores son grandes atletas, y cuando choquen en el octágono, las emociones estarán garantizadas.

Soy el campeón de peso pesado! Y quiero ser el campeón de peso pesado de UFC. En este juego, a medida que avanzas, descubres lo político que es. El aspecto comercial no es muy agradable, no es tan fácil como el deporte en sí.… No sé qué pasó realmente. Todo es desde el final de UFC. Ellos serán los únicos que sepan lo que pasó”, cerró.

