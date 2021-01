UFC: Georges St-Pierre ve como posible enfrentar a Khabib Nurmagomedov

El canadiense Georges St-Pierres, quien ha sido campeón de los pesos welter y mediano dijo que está dispuesto a enfrentar en un futuro cercano al ruso Khabib Nurmamagomedov, si éste llegara a retornar la octágono de la UFC.

“Si en un mundo hipotético la pelea sucede, creo que necesitaría usar todas mis herramientas. Soy bueno en lo que hago y no porque enfrente a Khabib voy a cambiar mi forma de pelear. Es la forma como peleó el éxito en toda mi carrera", externó St-Pierre, quien en 2020 fue inducido al Salón de la Fama de la UFC.

"Creo que el error de mucha gente cuando pelean con Khabib es cambiar mi forma de pelear, ya que él es conocido por ser, probablemente el mejor peleador de la historia. No porque estoy peleando con Khabib no voy a ir a la lona con el. Si yo tengo chance derribarlo, lo intentare derribar y confío en mí mismo”, afirmó GSP, en una reciente entrevista.

St-Pierre también se refirió a la importancia en la confianza de un peleador de MMA y admitió que sería necesario “algo especial” para traerlo de vuelta al octágono.

“Sí UFC me quiere de vuelta, no soy yo el que intentaría implorar por un combate. Sería la cosa más estúpida que yo podría hacer. Si ellos tienen una oferta interesante para hacerme, Dana sabe donde me puede encontrar”, expresó el canadiense.

Considerado por muchos como el mejor peleador de la historia, Georges St-Pierre tiene un récord de 26-2. El canadiense no ve acción desde UFC 217, cuando venció a Michael Bisping, para conquistar el cinturón peso medio de Ultimate Fighting Championship.

DARREN TILL VS MARVIN VETTORI, LA ESTELAR DEL 10 DE ABRIL

El británico Darren Till enfrentará a Marvin Vettori en el combate estelar de peso medio de la cartelera UFC Fight Night que se realizará el próximo 10 de abril, en una sede por definir.

Trascendió que ambos peleadores ya aceptaron la pelea de manera verbal y solo faltaría la firma del contrato.

Till buscará acabar con su mala fase en el octágono. El peso medio ha ganado una de sus últimas tres contiendas. Viene de perder frente Robert Whittaker en UFC Fight Island 3. Si pierde nuevamente, corre el riesgo de quedar fuera de la organización que dirige Dana White.