UFC: Hakeem Dawodu se lesiona y queda fuera de la cartelera 257

El canadiense Hakeem Dawodu estaba muy entusismado por su retorno al octágono pero para su mala suerte sufrió una lesión y no podrá participar en la cartelera de UFC 257 como había sido programado.

El primer pago por evento se celebrarará el próximo 23 de enero en el Etihad Stadium de Yas Island, Abu Dhabi y que será encabezado por el irlandés y ex campeón de dos divisiones Conor McGregor, quien enfrentará al ex monarca interino Dustin Poirier, en una revancha que ha levantado mucha expectación, por el retorno de "The Notorious" a la escena de las Artes Marciales Mixtas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La cartelera también tendrá al ex campeón de peso ligero de la organización Bellator MMA, Michael Chandler, en su debut oficial en el octágono, para enfrentarse al peligroso Dan Hooker en la coestelar de la cartelera.

Pero el combate entre Hakeem Dawodu y Shane Burgos ya no sigue como estaba inicialmente pactado, ya que e la madrugada del sábado, Farah Hannoun de MMA Junkie dio a conocer que Dawodu se lesionó un hombro y fue removido del combate.

Hasta el momento, no se ha confirmado si UFC mantendrá a Burgos en la cartelera frente un reemplazo o bien programará la contienda para un futuro próximo.

Dawodu se encuentra en una racha de cinco victorias en la empresa Ultimate Fighting Championship. Su debut en el octágono fue en 2018, cuando perdió por finalización frente Danny Henry en UFC Londres.

Después de esa pelea, el canadiense se impuso sobre Austin Arnett, Kyle Bochniak, Yoshinori Horie, Julio Arce.

En su más reciente combate, derrotó con apuros a Zubaira Tukhugov por decisión dividida en el evento UFC 253.

Hakeem Dawodu, de 29 años de edad se inició en las artes marciales mixtas, en 2014 en el World Series of Fighting (WSOF) Canadá 1 con victoria sobre Behrang Yousefi, a quien noqueó en el mismo primer round.

Shane Burgos ha llamado la atención en cada pelea que sostiene. Luego de su debut en el octágono en 2016, ha forjado en récord de 6-2. En su última pelea, fue derrotado por Josh Emmett por decisión unánime en UFC on ESPN 11. Antes de ese duelo, noqueó a Makwan Amirkhani en el UFC 244.