UFC: Jessica Andrade se mide ante Rose Namajunas en la función de UFC Fight Island en Abu Dabi

Abu Dabi.- Como parte de la cartelera de UFC 251 en Abu Dabi, Rose Namajunas y Jessica Andrade serán parte de las peleas estelares de este sábado 11 de julio. Este combate será para Rose una revancha sobre Andrade quien la venció en su última pelea.

Previo a la pelea, ambas peleadoras se presentaron a la ceremonia de pesaje donde hablaron sobre lo que esperan y harán este sábado en el combate, siendo Rose la más interesada en conseguir un buen resultado sobre la brasileña.

Sin duda que la vida sería muy aburrida sin retos... ¡y más aún si no pudiésemos disfrutar de @RoseNamajunas en el octágono! No te la pierdas este sábado en #UFC251.

.#UFCFightIsland #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/cYjP10oqCU — ufcespanol (@UFCEspanol) July 10, 2020

"En la primera pelea, yo tenía algo de confianza, pero no era muy real. Ahora, yo tengo confianza de verdad, basada en mi preparación. No solo estoy apoyada. Técnicamente hablando, nosotros cometimos algunas fallas, pero en fin, la parte mental viene en la preparación. Esa es la gran diferencia", dijo Namajunas.

También afirmó que buscará en los recuerdos de sus grandes peleas para dar una gran exhibición y mejorar su versión, aun así con su gran optimismo se reservó comentarios sobre su rival y solo dijo respetar su forma de combate.

Por su parte Jessica Andrade se dice lista y mandó un mensaje a Rose para dejarle claro que aun no la conoce del todo sobre la lona, así como dar a conocer que modificará su forma de combate para quitarle las facilidades luego de un primer combate.

"Rose cree que me conoce, entonces me exigí en cambiar un poco las cosas. Yo trabajé mucho en mis movimientos. Yo no voy a estar en pie para que ella me noquee. Creo que eso realizará la diferencia". comentó en el día de medios.

El primer combate entre estas dos peleadoras se dio el año pasado en UFC 237 con sede en Río de Janeiro donde la brasileña noqueó en el segundo asalto a Rose para quedarse con el título de peso paja.

