UFC: Justin Gaethje se mediría a Charles Oliveira en su siguiente pelea

El estadounidense Justin Gaethje busca regresar a la senda de la victoria y quiere hacerlo ante un rival duro. El peleador de Safford, Arizona podría medirse ante el brasileño Charles Oliveira, quien está rannkeado actualmente como el número 3 de peso ligero.

Este 2021 pinta para ser ell año de los pesos ligero de la UFC. El combate Conor McGregor vs. Dustin Poirier será el primer PPV (pago por evento) del año, y Chandler vs. Hooker de co-estelar, han leventado mucha expectación entre los fanáticos, así que el duelo Gaethje vs Oliveira sería otro platillo atractivo.

Durante una sesión de preguntas con los suscriptores de ESPN+, Laura Sanko le cuestionó a Dana White, presidente de la UFC (Ultimate Fighting Champíonship) sobre el futuro de “Do Bronx”, a lo que respondió: “Si todo funciona bien, el probablemente enfrente a Justin Gaethje”.

La contienda tiene sentido en los rankings. Oliveira viene de imponerse sobre el ex campeón interino Tony Ferguson. Asimismo sometió a Kevin Lee en la pelea estelar de UFC Brasilia.

Por su parte Gaethje derrotó a Ferguson el año pasado, en un combate que aceptó con poco aviso. Aunque perdió el combate de unificación del cinturón ligero frente al ruso Khabib Nurmagomedov, quien en octubre pasado anunció su retiro de las artes marciales mixtas.

Así que sería un combate interesante, tomando el estilo de ambos peleadores. Gaethje destaca por su fuerte boxeo y patadas el cual mejoró mucho en el último tiempo. Su base de lucha es destacable como también sus derribos.

Cuando Khabib logró derribar a Gaethje, poco tuvo que ofrecer frente el ruso. Charles tiene el mejor jiu jitsu de la división, lo que podría causar problemas nuevamente en Gaethje. Un combate que sin duda no dejaría llamar la atención.

PELEA ARLOVSKI VS ASPINALL SE AGREGA AL 20 DE FEBRERO

Se dio a conocer que el combate de peso completo entre el ex campeón Andrei Arlovski y Tom Aspinall fue agregado a la cartelera del UFC Fight Night que se llevará a cabo el próximo 20 de Febrero en sede por confirmar.

Arlovski, quien es un peleador de mucha experiencia en las MMA, se encuentra en una racha de dos victorias. "Pitbull" viene de superar al ex campeón peso completo de Unified MMA Tanner Boser por decisión unánime en UFC Vegas 13. Previo a esa pelea, venció al ex campeón de PFL, Philipe Lins en UFC Jacksonville.