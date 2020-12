UFC: Marlon 'Chito' Vera le manda advertencia a José Aldo previo a su duelo

El ecuatoriano Marlon "Chito" Vera no quiere desaprovechar lo que será una de las peleas más importantes de su carrera. El artemarcialista originario de Crone se encuetra listo para medirse contra el brasileño Jose Aldo en el combate co-estelar del evento UFC Vegas 17, que se celebrará este sábado 19 de diciembre.

Vera está muy consciente de lo que representa este desafío que será en peso gallo y tiene confianza en sus capacidades para salir adelante; por ello espera entregarlo todo arriba del octágono y arruinar los planes que pueda tener Aldo en la organización.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Soy un nerd para entender cómo las cosas funcionan en UFC. Esto es una chance para el probar que aún puede derrotar a alguien que está creciendo, y esta es mi oportunidad para mandarlo a su casa y yo quedarme. Yo vine para ser campeón y voy sacarlo de esa fila”, dijo, en entrevista con MMA Fighting.

Tras su gran triunfo en su última contienda, al terminar con el invicto de Sean O'Malley, Vera quiere repetir la hazaña ante el brasileño este fin de semana.

Muy enfocado en crecer en la divisiónn, Marlon piensa que puede contribuir en la mala fase de Aldo, de acercarse al top y forzar la desvinculación del brasileño, que no ha ganado una pelea tras su debut en los pesos gallos.

“Esta es probablemente, la peor pelea para el. Es solo un dia de trabajo más para mi. Cuando el octógono se cierre, voy a pelear mucho. Quiero machucarlo y llevarme la victoria. No me voy a dejar intimidar, como dice un samurai, yo acepto morir para conquistar la victoria. No estoy para bromear”, externó Marlon Vera, de 28 años de edad.

En caso de alzarse con la victoria frente Aldo en el UFC Vegas 17, Vera podría dar un gran salto en el ranking. El ecuatoriano se ubica actualmente en la posición 15, en tanto que el ex campeón está en la séptima.

El ex campeón peso pluma, es considerado uno de los mejores de la historia de la división, Aldo se encuentra en una fase compleja. Sin ganar desde Febrero del 2019, el brasileño sólo ha ganado cuatro de sus últimas diez peleas.

Vera es un peleador que basa su estilo en el jiu-jitsu, muay thai y boxeo. Su debut en las artes marciales mixtas fue en 2010, con un triunfo en la ciudad de Quito, Ecuador. En 2014 tuvo su primer pelea en la UFC, perdiendo ante el mexicano Marco Beltrán.

En el combate estelar de este sábado en Las Vegas, Stephen Thompson chocará ante Geoff Neal, dos peleadores que están buscando una oportunidad para disputar el campeonato de peso welter de la UFC.

Se trata de un enfrentamiento importante para ambos pues podría marcar su rumbo en las 170 libras, una categoría en la que varios están en la lucha por conquistar el ansiado cinturón.

El evento se podrá ver en México en los sistemas de cables y satelital a través de la señal de FOX Sports.