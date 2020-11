UFC: Paul Felder vuelve del retiro para chocar con Rafael Dos Anjos en Las Vegas

La empresa Ultimate Fighting Championship dio a conocer que debido a razones médicas no relacionadas con Covid-19, el peso ligero No. 12 del ranking Islam Makhachev sale de la cartelera del UFC Vegas 14 y su lugar será ocupado por Paul Felder, para enfrentar en el combate estelar al ex campeón de peso ligero Rafael Dos Anjos.

La función se llevará a cabo este sábado el UFC APEX en Las Vegas, Nevada.

"The Irish Dragon" Felder, el peso ligero No. 7 del ranking y quien reaparece en el octágono, ha salido ganador en cinco de sus últimoas siete peleas. El estadounidenseviene de 35 años, viene de una batalla con Dan Hooker en febrero pasado.

El brasileño Rafael Dos Anjos, de 36 años de edad y de 1.75 metros de estatura, ha sido monarca de peso ligero de la UFC y no pelea desde el 25 de enero del año en curso, cuando perdió por decisión unánime ante el estadounidense Michael Chiesa

Asimismo, la UFC informó que Brendan Allen, que inicialmente estaba programado para competir el fin de semana pasado, ha sido incluido a la cartelera en una pelea de peso atrapado de 195 libras contra su compañero de peso mediano Sean Strickland.

Strickland, quien busca aprovechar su actual racha de dos victorias consecutivas, competirá en el cambio más rápido de su carrera después de una victoria por decisión dominante sobre Jack Marshman el 31 de octubre.



TRANSMISIÓN

Todos los combates se transmitirán en los Estados Unidos en vivo por ESPN + en inglés y español, y la cartelera principal iniciará a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT y las preliminares a partir de las 4 p.m. ET / 1 p.m. PT.

En México la cartelera se podrá ver por FOX Sports a las 6pm y las prelims a las 3 pm, mientras que en Sudamérica ESPN transmitirá la función (consulta horarios locales).