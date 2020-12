UFC: Por esta razón fue suspendido Yair 'Pantera' Rodríguez por la USADA

El "Pantera" dio una muestra de indisciplina, pero esta vez abajo del octágono de la UFC y ya le impusieron un castigo por ello.

La agencia antidopaje de los Estados Unidos, (USADA por sus siglas en inglés) informó este jueves que le impuso una sanción de seis meses al peleador mexicano Yair Rodríguez por no informar adecuadamente sobre su paradero.

Asimismo Rodríguez falló en tres ocasiones en las cuales se le buscó para solicitarle muestras fuera de competencia.

La sanción es retroactiva al 8 de septiembre de 2020, fecha en la que incumplió por tercera ocasión en el programa, esto motivó a una investigación gracias a la cual se le recortó el tiempo de castigo y quedó solo en seis meses.

La suspensión pudo haber sido de hasta dos años, ya que la USADA y cualquier agencia antidopaje toma como una falta grave el no estar presente para que se realice una prueba fuera de competencia.

Cabe recordar que el sábado pasado, en la conferencia de prensa posterior a UFC Vegas 15, Dana White, presidente del UFC, ya mostraba en tono irritado que no se hubiera informado sobre por qué no tenía pronto pelea Rodríguez, dando las señales de que tenía que ver con USADA pues no se trataba de algún asunto con la promoción.

Rodríguez entrena actualmente en Chicago en el gimnasio Valle Flow Striking, luego de recuperarse de una lesión que le arruinó sus planes de enfrentarse a Zabit Magomedsharipov.

El 'Pantera' solo peleó una vez en 2018 cuando venció al Korean Zombie el 10 de noviembre y una ocasión más en 2019, al vencer por decisión unánime a Jeremy Stephens el 18 de octubre.