UFC: Stephen Thompson se gana elogios tras victoria ante Geoff Neal

El peleador estadounidense de peso wélter Stephen 'Wonderboy' Thompson todavía está festejando el sensacional triunfo que tuvo este sábado pasado en el evento UFC Las Vegas 17, donde dominó a su compatriota Geoff Neal en el combate estelar, por lo cual ha recibido muchos elogios.

Wonderboy se vio muy imponente durante la mayor parte de los cinco rounds y al final los jueces dieron una puntuación unánime de 50-45 a favor del número 5 en peso wélter del 'ranking' de la UFC.

Asi, Thompson consiguió su segunda victoria consecutiva. "Se siente genial", dijo Stephen luego de ser anunciado como ganador.

"He estado fuera durante un año. Me rompí ambas manos en mi última pelea hace un año en el UFC 244. Se trata del tiempo más largo que he estado fuera del combate. Me alegro de estar de vuelta", expresó Thompson, quien reconoció que Neal es un "oponente duro".

Thompson quiere aprovechar su buen momento y por eso que pidió una revancha con Jorge Masvidal, al que ya venció hace tres años.

Gracias a su actuación del sábado, Wonderboy recibió varios elogios por parte de sus colegas en la UFC.

"Stephen Thompson es como la versión karate de Muhammad Ali", posteó KB 'The Bengal' Bhullar a través de su cuenta de Twitter. "Wonderboy mejora a medida que la pelea se vuelve más competitiva. Neal será aún más fuerte después de este combate. Gran pelea para cerrar el año", escribió, por su parte, Dwight Grant.

EN LOS PRIMEROS PLANOS

Stephen Thompson llegó a tener una racha de siete triunfos en fila, antes de disputar por primera vez el cinturón. Después enfrentó al entonces campeón Tyron Woodley y, aunque no ganó ninguno de los dos duelos, dejó claro que no sería un rival sencillo para nadie del top.

Antes de su enfrentamiento ante Neal, había atravesado por altibajos que resultaron en dos victorias y dos derrotas. Su última pelea ganada fue en UFC 244 en la ‘Pelea de la Noche’ ante Vicente Luque.