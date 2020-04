UFC quiere esquivar restricciones por coronavirus con un combate en tierras tribales

Estados Unidos.-El campeonato UFC (artes marciales mixtas) planea organizar los combates en tierras tribales del estado de California en un intento de eludir las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, informaron este miércoles medios estadounidenses.

Tratando de esquivar las restricciones impuestas por el coronavirus, el presidente de UFC, Dana White, planea organizar un evento en tierras tribales/AFP

El diario The New York Times reportó que Dana White, empresario y presidente de UFC (The Ultimate Fighting Championship), planea celebrar el evento UFC 249 en el Tachi Palace Resort Casino en el centro de California el 18 de abril, esquivando los mandatos del gobierno estatal que llevaron a la suspensión de los deportes profesionales.

El casino, que también ha estado cerrado al público desde el 20 de marzo por la emergencia sanitaria, se encuentra en un territorio que pertenece a la tribu Tachi-Yokut.

Las reservas indias suelen operar de forma independiente al resto de los estados en los que se encuentran, fuera del control de los gobiernos locales y del federal.

Al organizar el evento en tierras tribales, los organizadores también evitarían el requisito de obtener la autorización de la Comisión deportiva del estado de California.

White ha expresado repetidamente su determinación de seguir organizando eventos de UFC, insistiendo en que los combates se pueden celebrar de una forma segura sin espectadores.

El lunes, White le dijo a la cadena ESPN que había asegurado una instalación para celebrar el UFC 249 y otros eventos, pero no aclaró cuál.

White también dijo que se había asegurado el uso de una "isla" para las peleas.

"Este lugar donde se celebrará el combate el 18 de abril lo he asegurado por dos meses, así que voy a seguir haciendo peleas", dijo White. "Tengo una isla. La infraestructura se está construyendo ahora mismo. Vamos a hacer todas nuestras peleas internacionales en esta isla".

El UFC ya ha tenido que posponer tres eventos debido a las restricciones a la concentración de personas impuestas en la mayoría del territorio de Estados Unidos.