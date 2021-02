UIF le niega a Guillermo Álvarez, expresidente de Cruz Azul el descongelamiento de sus cuentas bancarias

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha dejado claro que no descongelará las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, expresidente del equipo de futbol Cruz Azul quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia luego de que se le comenzara a investigar por fraude en la Cooperativa de Cruz Azul.

A través de un comunicado la UIF dejó claro que la solicitud de la descongelación de las cuentas bancarias del exdirectivo fueron rechazadas por lo que su dinero sigue sin poder ser tocado por él o más personas.

"La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que negó de manera definitiva la suspensión solicitada para el desbloque de las cuentas bancarias del Señor Guillermo 'N'", se lee en el comunicado.

Asimismo se aseguró que las cuentas no podrán ser desbloqueadas ni utilizadas hasta que el juicio termine, algo que por el momento no se ha podido lograr ya que Billy no se ha presentado ante las autoridades y sigue prófugo de la justicia desde hace algunos meses cuando inició la investigación en su contra.

Desde mayo de 2020 sus cuentas fueron congeladas cuando se dio paso a una demanda por lavado de dinero. Estas cuentas incluían algunas del club las cuales fuera puestas a disposición del equipo para continuar con el proceso de pago de sueldos a sus empleados, solo que la del exdirectivo no corrieron con la misma suerte.

Se cumplirá ya casi un año desde la última vez que fue visto Guillermo Álvarez quien se encuentra prófugo de las autoridades | Foto: Jam Media

En otra auditoria esta pudieron ser liberadas por que no se había encontrado nada en contra de Billy Álvarez pero más tarde se volvieron a poner en investigación y dieron paso a la nueva congelación de sus cuentas la cual se mantiene a la fecha siendo ya varios meses de eso.

Siendo que en inicio se habló que que Álvarez trataría de esclarecer la situación junto a las autoridades, esto jamás pasó, se comenzaron con cateos ciertas oficinas de la Cooperativa donde se recuperan documentos que solo lo hacían ver como culpable.

Desde entonces no se ha sabido de su paradero, autoridades y personal de la Cooperativa de Cruz Azul han repartido por la ciudad para dar con él.

