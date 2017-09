US Open expulsa a Fognini por el insulto a la jueza

Nueva York, Estados Unidos.- Fabio Fognini fue expulsado del U.S. Open el sábado y enfrenta una posible suspensión permanente de los torneos de Grand Slam mientras se determina si el italiano cometió una “infracción seria” durante su derrota de primera ronda en sencillos.

Fognini, de 30 años, también podría recibir una multa de hasta 250.000 dólares por violación al código de conducta para los Grand Slam.

La directiva de Grand Slam informó que la suspensión provisional de Fognini entra en vigor de inmediato, por lo que ha quedado fuera del torneo en dobles, donde se encontraba en tercera ronda haciendo dupla con su compatriota Simone Bolelli.

Fognini fue multado con 24.000 por las autoridades del U.S. Open por conducta antideportiva durante su derrota por 6-4, 7-6 (8), 3-6, 6-0 frente a Stefano Travaglia el miércoles. Fue citado por el torneo debido a tres violaciones a las normas, incluyendo un incidente en el que insultó a la juez de silla Louise Engzell. Sus multas fueron por 15,000, 5.000 y 4.000 dólares.

Después de ganar su partido de segunda ronda el viernes (pero antes de que cualquier repercusión por lo sucedido en sencillos fuera anunciada) Fognini había cuestionado la posibilidad de recibir una sanción.

“Cuando alguien comete un error, ofrece disculpas. Sean aceptadas o no, en este momento no depende de mí“, dijo Fognini, que está casado con Flavia Pennetta, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2015. “Todos cometemos errores. Sin duda, he tenido días malos. Y tendré otros más, como todo ser humano”.

Fognini y Bolelli ganaron en dobles en el Abierto de Australia en 2015.

La directiva indicó que las infracciones serias fueron a las secciones del Artículo IV que atienden “conducta agravante” y “conducta contraria a la integridad del juego”. La violación de cada una de estas secciones podría causar la suspensión permanente de los cuatro torneos major y una multa adicional de 250.000 dólares.

La directiva agregó que no ofrecería más declaraciones hasta que termine el proceso.

Fognini, conocido como un jugador volátil, recibió una multa de 27.500 en Wimbledon en 2014 por sus arranques durante una victoria en primera ronda. El italiano ocupa el 26to lugar del ranking mundial en sencillos y fue 22do preclasificado en el torneo en Nueva York.

Con información de AP