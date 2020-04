¿Última oportunidad para el futbol en Mazatlán?

Mazatlán, Sinaloa.- Cómo sorpresa auténtica cayó el rumor de una posible nueva interesada en adquirir la franquicia para un nuevo equipo de fútbol en Mazatlán, que juegue en la Liga MX.

Y es que no es secreto que todo mundo en Mazatlán se encuentra muy motivado con la posible llegada del nuevo equipo de fútbol profesional, mismo que jugaría en el estadio nuevo de fútbol, construido en Pradera Dorada.

Teniendo en cuenta, que esta posibilidad tiene ya varios meses, desde que el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, declaró que había pláticas con diversos empresarios, que buscarían traer el fútbol a Mazatlán, Sinaloa.

La opción sigue latente, pese a los ajetreados días que ha vivido el fútbol mexicano, con la desaparición del Ascenso MX, para dar paso a una nueva Liga de Desarrollo, misma que tendría menos lustre para la afición, pues se perdería por cinco años la oportunidad de que los equipos que juegan en una división inferior peleen deportivamente su lugar en el máximo circuito.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

Teniendo en cuenta esto, la oportunidad de iniciar con un proyecto en Liga de Ascenso, buscando un lugar en primera, queda descartada para Mazatlán, y se tendría que buscar la opción de llegar directamente al máximo circuito, algo complicado teniendo en cuenta el nulo historial del puerto en Primera División, y la actualidad tan complicada que vive el fútbol mexicano lleno de polémica.

Según el periodista, Elías Quijada, en su cuenta de Twitter, dejo latente la unión de Angélica Fuentes, con el gobernador de estado, para buscar la llegada de Mazatlán al mundo de fútbol.

También, Elías argumenta que no ha sido bien visto por la Junta de Dueños de la Liga MX, el intento de Fuentes por llegar al mundo del fútbol, pero ahora si llega a tener el apoyo del gobierno del estado de Sinaloa, esto podría hacer que cambien su opinión, además que ya no está Vergara Madrigal, ex esposo de fuentes y quién tenía influencia en otros dueños.

Angélica Fuentes, quien fuera esposa del fallecido Jorge Vergara (QEPD) y que tuvo una disputa legal que generó millones de dólares con el ex dueño de las Chivas de Guadalajara durante su divorcio, mismo que le costó mucho a la organización tapatía en su momento y de igual forma a Omnilife.

#LigaMX ���� ¡Ya hay inversionista para comprar plaza de 1ra división en #Mazatlán ��️!



Se trata nada más y nada menos que de.. �� Angélica Fuentes, ex esposa del fallecido Jorge Vergara.

Según fuentes ya tendría apoyo total del gobierno de Mazatlán, faltaría que la Liga lo acepté pic.twitter.com/Z9UipcFB1r — Sportraders MX (@sportradersmx) April 22, 2020

Se habla que el pasado mes de febrero, Fuentes, acompañó a Enrique Bonilla y Quirino Ordaz Coppel, en la visita del presidente de la Liga MX, para observar el nuevo estadio en Mazatlán.

De llegar a buen puerto esta situación, con una franquicia que juegue en Mazatlán, sería un duelo ante las Chivas de Amaury Vergara, hijo de Jorge, que causaría polémica dentro del fútbol mexicana, generaría mi ha polémica en todos los ámbitos que encierra la Liga MX.

Enrique Bonilla, ve complicado liga con 20 equipos.

Hace apenas un par de días, Enrique Bonilla, presidente de la Liga BBVA MX, afirmó, que es muy probable que el Apertura 2020 se juegue con 18 equipos, pues a pesar de que el proyecto es llegar a tener 20 clubes en el máximo circuito, la pandemia mundial que se vive por el Coronavirus complicó la situación para los proyectos que quieren comprar su lugar en la Primera División.

Eso por desgracia se ve afectado por cuando es el inicio de la siguiente temporada. Si ven el reglamento la oportunidad está dada para presentar la documentación me parece que son 60 días antes del inicio de la siguiente temporada, entonces mientras no tengamos la fecha para el inicio para la siguiente temporada, no sabremos cuándo será la fecha límite”, afirmó Bonilla, en entrevista para el canal de televisión ADN 40.

CONFERENCIA - Enrique Bonilla - PDTE. Ejecutivo LIGA MX https://t.co/1prs8rHCsU — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) April 17, 2020

Bonilla dejó claro que la decisión de eliminar el Ascenso MX, es en búsqueda de generar, estabilidad económica en los clubes, jugadores y empleados de Ascenso MX y con miras de un mejor proyecto deportivo a largo plazo.

No se decide, no se dice vamos a borrar esto porque vamos a hacer otra cosa, no. Se volvió una necesidad importante, el que buscáramos cómo consolidar las reglas y el futuro de esta división. Hoy en día, como saben, nos quedamos en 12, después de tener 20 equipos”.

“Esto trae dos grandes ventajas, una el incremento en el número de plazas, dos la garantía de que van a cobrar en tiempo y formas y un punto que tenemos que contemplar y que les diría a todas las familias, no solo el futbol va a cambiar, todo el mundo va a cambiar”, finalizó el presidente de la Liga MX.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Canelo volvería al ring en septiembre

¿Fichará M'bappé por el Real Madrid?