¿Un América con puros jugadores mexicanos?

Ciudad de México. Miguel Herrera no descarta las salidas de Darwin Quintero y Paolo Goltz en el presente mercado de transferencias y con esto bajar el número de jugadores no formados en México en la plantilla del América. El timonel mencionó que el elemento que mantiene pláticas con un club en el extranjero es Goltz, quien se menciona está cerca de llegar a Boca Juniors.

NEGOCIACIONES

“Hay oferta concreta por Paolo y eso lo define la directiva. Hay que ver lo que pretende el jugador y debemos tomarle en cuenta y no decirle que se va a un equipo y ya, no está en mi pensamiento. Hablamos con él y junto a su representante son a los que le pasan las ofertas. Al club le llama la mejor oferta, pero hay que pensar en el jugador”, comentó.

Herrera señaló que Goltz es un elemento importante y no estuvo en su cabeza una posible salida, por lo que en caso de quedarse “no me desagrada y esperamos irlo llevando poco a poco, pero igual en pensar en reducir en medida el número de extranjeros”.

Darwin Quintero. Foto: YouTube

Además, expresó que Paolo no está entrenando con el resto de la plantilla, debido a una molestia en la rodilla.

El ‘Piojo’ habló sobre el delantero Darwin Quintero, quien está transferible, pero no han recibido una oferta que les convenza económicamente.

Paolo Goltz. Foto: YouTube

“Si se va es por venta y que algún equipo lo quiera. No se usaría como moneda de cambio. Darwin no está como moneda y no nos han tirado una oferta, pero han preguntado, pero no hay oferta en concreto”, expuso en conferencia de prensa el director técnico de las Águilas del América el día de ayer.