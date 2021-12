¡Un Ángel! Jen Selter regala impresionante postal desde la playa

Estados Unidos.- La playa y Jen Selter nacieron para es juntas, no hay mejor vista que una en donde figuren las dos, y eso fue lo que hizo la modelo fitness en su última publicación en donde hasta la comparación con un ángel en la tierra es más que adecuada. Selter decidió dar un paseo por las playas de florida para tomarse una fotos este fin de semana que cautivarían a más de uno en sus rede sociales.

Como ya es una costumbre Jen Selter compartió un poco de su unión con la naturaleza, solo que ahora no usó esos llamativos trajes de baño en colores intensos o los coquetos atuendos con diseño de animal print, lo que decidió usar fue un conjunto blanco que la ayudó a llenarse de energía directa del sol y la playa, fue tan llamativo por la forma en la que está confeccionado.

Las prendas son blancas iniciando con un top blanco pero la parte más coqueta es la de abajo que es un estilo de falda hasta los tobillos pero dividida en secciones que con una tela transparente dejan ver un poco las piernas de Jen Selter, pero así como hay partes transparentes en otra secciones la tela se vuelve más blanca hasta formar un estilo de cascada.

Jen Selter y su gran foto desde la playa | Foto: Instagram Jen Selter

En total fueron 2 fotos y un video los que Jen Selter compartió en su Instagram, no hace falta decir que la figura de la influencer ayudó muchísimo para que luciera como debía y es que la tambien coach no escatima en nada y menos cuando se trata de ser el centro de atención en las redes sociales. Al momento la publicación tiene miles de likes como de comentarios en donde no pudieron contenerse figuras como Yanet García, la mexicana que es muy amiga de Jen Selter.

En los últimos días la familia Selter dio mucho de que hablar y más cuando la hermana menos de Jen se hizo presente. Fue a través de Instagram en donde Steph acompañó a su hermana a una bella playa para tomarse más fotos, ahí dejaron claro que la belleza y el atractivo lo tienen de familia. Con esas imágenes de inmediato lograron hacer clic con más fans que no conocían a Steph Selter y gracias a ello dejaron su comentarios para ella, lamentablemente su perfil es privado y limita a solo unos cuantos conocer más de su contenido.