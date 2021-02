¡Un ángel! Marzhe Ponce de León regala bella postal con traje de baño blanco

México.- Sin duda una de las vacaciones más vistas en estos días han sido las de Marzhe Ponce de León, la inflcuencer mexicana no ha parado de presumir sus días libres en las playas, utilizando diminutos trajes de baño dejando en evidencia su gran físico. Pero ahora utilizando un diseño diferente dejó claro no no importe el modelo ya que aun así luce increíble.

La fanática de las Chivas aprovechó la tarde de este domingo para compartir dos imágenes en su cuenta Instagram en donde mostraba una postal más que espectacular, la combinación de colores hacen que todo resalte, iniciando con ella que ahora usó un traje de baño un poco más tapado que los que ha acostumbrado en los últimos días.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De fondo se alcanza a ver el cielo azul al igual que el mar que en el horizonte de unen, algunas palmeras y los techos de algunas cabañas en la playa. Y claro Marzhe como la protagonista, de pie mostrando sus impresionantes tatuajes en sus piernas y otros más en sus brazos. La segunda imagen ya muestra a la bella modelo sentada pero desde el mismo balcón.

Como era de esperarse sus fans no desaprovecharon la oportunidad de enviarle sus piropos que la misma Marzhe se encargó de responder, acción que hace que cada vez sus seguidores sean más fieles a ella por la cercanía. Muchos de ellos tuvieron problemas para elegir que fotografía era mejor pero al final de cuentas terminaron por aceptar las dos.

Leer más: Marzhe Ponce de León enamora a todos seguidores con video a la orilla del mar

"Los dos te quedan muy bien", "No nos limites. Con las 2, preciosa. Saludos" y "Con las dos fotos mujer hermosa", fueron algunos de los mensajes que recibió. En apenas sus primera 24 horas casi llega a los 10 mil me gusta.

Marzhe ha sabido disfrutar cada uno de los días que ha estado en la playa, desde publicaciones para sus redes sociales que a más de uno y porque no también a las mujeres que la pueden ver como una inspiración para cambiar su estilo de vida para tener una mejor condición física. Además de que Marzhe practica el veganismo algo que combinando con el ejercicio le ha dado buenos resultados.

Leer más: Marzhe Ponce de León deja un premio de consolación para la afición de Chivas

Siguiendo esa línea, del ejercicio, aunque se encuentre en un lugar destinado a disfrutar y relajarse, ella ha visto la manera de ejercitarse, si bien no con máquinas de gimnasio pero si como algo de yoga. En sus más recientes videos de TikTok así lo dejó claro haciendo una pequeña demostración para relajar su cuerpo y mente.