¿Un brasileño en Chivas? El día que Pelé estuvo cerca de fichar con el Rebaño

Edson Arantes do Nacscimento, mejor conocido como Pelé, es uno de los mejores jugadores en toda la historia del futbol mundial y en cada país que visitó dejó huella. En México no fue la excepción, pues no solo celebró su tercer campeonato del mundo, sino que incluso estuvo cerca de fichar con un club mexicano.

El brasileño solía decir que le gustaría vestir una playera de cada país que había visitado, para sentirse "un jugador del mundo". Y fue en este contexto que, en alguna ocasión, estuvo cerca de ser jugador de las Chivas aunque fuera por un breve periodo de tiempo.

Pelé enfrentó al Rebaño en 5 ocasiones, pero pudieron ser más pues en octubre 1975 le invitaron a un cuadrangular en territorio tapatío. La invitación la hizo el extinto equipo de Gallos Azucareros de Jalisco, cuando el brasileño era jugador del New York Cosmos, y los otros equipos invitados fueron Atlas, Leones Negros y Chivas.

El 'Cuadrangular Pelé', como se nombró al torneo, se celebraría después de que el jugador diera una plática ante 40 mil niños de primaria y secundaria. Ney Blanco, promotor de los Gallos Azucareros, fue quien realizó las negociaciones para que el campeón del mundo jugara en Guadalajara.

En el contrato, estaba estipulado que Pelé jugaría el primer partido con los Gallos pero que en caso de que Chivas, y los emplumados quedaran eliminados, O Rei entonces jugaría la final con el Rebaño. Sin embargo, ninguno de los dos resultados se dio y se perdió la oportunidad de ver al brasileño con el uniforme rojiblanco.

Los Gallos Azucareros eliminaron al Atlas y Chivas cayó ante Leones Negros, que a la postre ganó el cuadrangular tras imponerse 2-0. Pese a ello el Estadio Jalisco ovacionó a Pelé, que siempre tuvo una buena relación con México pero no pudo disfrutar de jugar a lado de futbolistas como Jesús Sánchez Galindo, José Luis 'Güero' Real, Alberto Onofre y otros que en ese entonces jugaban con el Rebaño.