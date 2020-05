Un histórico de Morelia explota contra los dueños del equipo

México.- Continúa la incertidumbre por ver si el equipo de Monarcas Morelia se muda de forma definitiva a Mazatlán, Sinaloa, por decisión de sus dueños (Grupo Salinas); y en esta ocasión uno de los principales ártifices del unico título en su historia, levantó la voz para expresar su malestar por lo que está viviendo la afición.

Ángel David Comizzo, portero argentino que fuera campeón con Monarcas en el Invierno del 2000, estuvo en una entrevista con Fox Sports en la que comentó su sentir por la situación, expresando que los dueños le están faltando al respeto a la afición fiel que siempre estuvo presente con el equipo.

Morelia es una parte muy importante en mi vida deportiva, en mi vida como persona, tengo muchos amigos en Morelia, gente que quiero y me quiere mucho. No voy a ser tan político. Yo creo que los dueños se cagaron en la gente, se cagaron en la hinchada, no les importó nada", dijo Comizzo.

El argentino recordó los buenos momentos con la 'Monarquía' y las personas que fueron importantes para la institución, además de añadir que en el futbol mexicano los intereses económicos rebasaron la pasión y sentimientos que sienten los aficionados al futbol.

Comizzo reiteró su enojó con los directivos de Monaras al mencionar que desde su tiempo notó ciertos movimientos extraños en la digirigencia, y agregó que no está seguro si lo problemas económicos que tienen los dueños son serios, pero que se pudieron arreglar desde tiempo atrás.

Si han tenido problemas económicos, es probable que así sea, pero por qué no echaron antes a Álvaro Dávila, o no investigaron a Pablo Boy, o por qué no le preguntaron a Lara; no soy político, solo no tengo pelos en la lengua. Me preocupa nada lo que ellos opinen, o que no me den trabajo, porque nosotros jugamos para la gente, es mi opinión y mi forma de pensar. Es mucha la tristeza y la impotencia que tengo", concluyó.