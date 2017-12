Un histórico dice adiós a la Selección Española de Futbol

Madrid, España.- Luego de la paliza que el Barcelona le atizó al Real Madrid el último sábado al imponerse por 3 a 0 en el Santiago Bernabéu y en el que Andrés Iniesta fue una de las figuras, el portal de noticias Marca publicó una entrevista en la que el español anuncia su retiro del seleccionado.

La trayectoria de Andrés Iniesta como internacional, comenzó en las categorías inferiores de España, con las que disputó un total de 45 encuentros. Se proclamó campeón de Europa sub-16 en 2001 y sub-19 en 2002, y subcampeón mundial juvenil en 2003. Fue capitán de la selección sub-21, con la que disputó 18 encuentros y anotó 6 goles.

15 años del debut de Andrés Iniesta en primera. Sin duda un día histórico para el fútbol mundial. pic.twitter.com/2WfT1G9dpz — El Número Diez (@numerodiezco) 22 de diciembre de 2017

"Todo indica que sí. Esa cita tan importante puede ser el final a una trayectoria de mucho tiempo en la que he vivido cosas únicas. Veremos qué pasa, pero por momento, edad y situación todo indica que así será", respondió el mediocampista ante la consulta del periodista sobre su posible retiro tras la Copa del Mundo.

DON Andrés Iniesta. GENIO. Juega con España y el Barça, pero es PATRIMONIO DEL FÚTBOL pic.twitter.com/DXxX9wdPAA — La Liga de España (@LaLiga_Espana) 14 de noviembre de 2017

Su primera convocatoria con la selección absoluta, coincidió con la lista que el seleccionador Luis Aragonés, dio el 15 de mayo de 2006 para el Mundial de Alemania. Su debut se produjo el 27 de mayo de 2006, en el partido amistoso de preparación para el Mundial ante Rusia, en el Estadio Carlos Belmonte de Albacete. Su primer partido de competición oficial y como titular, fue ante Arabia Saudí en el Mundial de Alemania.

Andrés Iniesta: "España tiene una selección muy buena para llegar lejos en el Mundial de Rusia 2018" https://t.co/ql7bkDrBIr pic.twitter.com/Y1gi9zeUIq — RT en Español (@ActualidadRT) 24 de diciembre de 2017

Iniesta, referente del Barcelona, se ha ganado el amor de España por el fútbol que demostró en el elenco nacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010, edición en la que fue el autor del gol ante Holanda en la final que le dio el título a su equipo por primera vez en la historia.

Con respecto al hueco que dejará en el combinado ibérico, el volante de 33 años señaló a su posible reemplazo: "Veo a Isco como un futbolista importante de presente y también de futuro. Nunca me han gustado las palabras sucesor o relevo de tal y cual. Cada uno es distinto y tiene sus características y seguro que Isco será un referente en la selección. De hecho, ya lo es y lo será también en el futuro".

Es internacional absoluto con la selección española desde 2006, con la que se ha proclamado bicampeón de Europa en 2008 y 2012, y campeón del mundo en 2010, anotando el célebre gol de la victoria ante los neerlandeses en el minuto 116' de la final.

Iniesta lleva 115 partidos disputados con la selección española, marcando 19 goles.

Esto, sin embargo, no significa el fin de su carrera como futbolista profesional, al menos en el corto plazo. Pero su futuro podría no ser el Barcelona: "Ahora ha llegado el momento en que cada año tengo un rato para mí, para decidir lo que quiero para mi futuro siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo. El Barcelona me ha ofrecido esta opción (contrato vitalicio) y le estoy agradecido. Espero que la decisión que tome sea la más correcta".

Con respecto a su vida después del retiro, Iniesta no confirmó que su plan sea ser entrenador, aunque reconoció que es una posibilidad. Sí sostuvo que su vida seguirá ligada al deporte que más ama: "Estaré muy cerca del campo de fútbol".

Con información de infobae