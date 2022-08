¡Un precio razonable! Niño pide los guantes a la portera del Real Madrid a cambio de unos Cheetos

España.- Una vez más las redes sociales hacen de las suyas y ponen en el ojo mediático una curiosa historia que se vivió apenas hace unos días en el partido del Real Madrid Femenino en donde un niño buscó desesperadamente obtener los guantes de la portara merengue, Misa, pero que en esta ocasión no pudo darse pero gracias a la magia de las redes ese sueño está a punto de cumplirse.

La historia la compartió el usuario Marcos Marín en su cuenta de Twitter en donde etiqueta a la portera del Real Madrid para que se entere que tiene un fan que quiere hacer un "trueque" y es que no solo es querer sus guantes si no que el pequeño le ha propuesto un intercambio en donde Misa le regala sus guantes y él le da unos Cheetos.

"Hazlo Misa, merece la pena y además el chaval ha puesto hasta la coma del vocativo", se lee en la publicación que acompaña la foto del niño con un cartel en la mano junto a sus frituras listas para ser utilizadas. "Misa, te cambio los cheetos por sus guantes", se lee. Dicha publicación ha generado una gran aceptación de los internautas quienes vieron el gran lado de esta situación, algunos sorprendidos por el uso de las comas para escribir y algunos más por la tierna e ingeniosa de pedirlo.

Unos cheetos por unos guantes | Foto: Captura

Te recomendamos leer

El impulso de la publicación fue tan grande en España que la guardameta no dudó en responder y solicitar verlo para hacer el trato que al parecer son de sus comidas favoritas. "Si alguien conoce al niño comunicarle que para el próximo partido le acepto el trato. No he podido verlo en directo". De esa forma se ha concretado el intercambio que se espera pueda realizarse en la siguiente oportunidad.