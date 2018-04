Una carrera de lo más exitosa

Gran coraje deportivo.

Son ya diecinueve campañas que Christian Armenta tiene jugando en la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza siempre con gran empuje y con un mundo de ganas de hacer el trabajo y trascender con explosivas jornadas domingo tras domingo.

El "Keki" Armenta fue firmado para el beisbol profesional para los Tecolotes de Nuevo Laredo y Diamantes de Arizona pero por diversas cuasas se regreso a su terruño para estar con los suyos y aplicar su basto talento en los diferentes circuitos de primera y segunda fuerza de la región sacrificando una carrera en el beisbol de paga que pudo haber sido de lo más exitosa.

¿Qué nos dices de todo este tiempo que tienes jugando en un beisbol tan fuerte como es el de la Clemente Grijalva?

Ha sido algo muy bonito y reconfortante porque creo que lo que he hecho en el terreno de juego ha sido bueno porque siempre jugamos al cien por ciento. La gran cantidad de amigos que tengo y las muchas satisfacciones individuales y por equipo son mi mayor tesoro. Creo que cada año son los mejores momentos en mi carrera porque creo que muy pocas personas tienen la dicha de decir que han jugado tanto tiempo en la Clemente Grijalva, una liga muy fuerte donde han llegado refuerzos que se van rápido porque no pueden hacer el trabajo y afortunadamente yo he sido constante.

¿Cuál ha sido la clave para mantenerte tanto tiempo?

La actitud ha sido importante. Mucha veces uno amanece cansado por diversas causas, unos por trabajo, otros por el estudio pero si tu pones la buena actitud sales adelante porque sales, Vienes al estadio y cumples con ese trabajo que te han confiado. Me considero un pelotero muy agresivo, me gusta que la gente venga a verme y que siempre esté hablando bien de mi.

¿Qué nos dices de tu llegada al beisbol profesional?

Roberto Verdugo fue uno de los pilares para que a mí me firmara Ozzie Álvarez y llegar al profesionalismo, él me firmo para Tecolores de Nuevo Laredo y Diamantes de Arizona, aunque fue muy corta mi carrera en el beisbol de paga, solamente dos años una de ellas en Rookie League e Estados Unidos. A los 16 años estaba jugando Clemente Grijalva, a los 18 años debuté en Liga Mexicana y a os 22 estaba de regreso en Clemente Grijalva .

Christian Armenta ha trascendido en la Clemente Grijalva

¿Y eso a qué se debió?

Lo que pasa es que muchas veces las oportunidades se te dan pero al mismo tiempo se te abren otras puertas de trabajo. La verdad no me arrepiento de haber aceptado esas oportunidad de de trabajo y gracias a Dios soy un empresario exitosos. A veces allá en el profesional se te termina la carrera y te quedas mirando para todos lados sin chamba. Yo terminé mi carrera universitaria y gracias a eso tengo mi propia empresa.

¿Pero tú te sentías con las facultades para hacer carrera larga en el profesional?

Claro que si. De hecho ahorita estuviera jugando todavía en Liga de Verano y Liga Mexicana del Pacifico, pero no me arrepiento de mi decisión porque aquí tengo mi empresa y juego beisbol. Tengo mi familia y cosas muy buenas. Allá tuve muchos amigos, fueron varios, pero mi pilar fue el ya desaparecido Andrés Mora que que me ayudó bastante. Me enseñó a batear y muchas otras cosas del beisbol. junto con Ramón "Diablo" Montoya.

¿Hasta cuándo te miras jugando en Clemente Grijalva?

Por muchos años más pero mi carrera terminaría ahí porque no me miro como mánager. Me dedicaría a mis hijos posteriormente.