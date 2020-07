"Una lesión me impidió poder jugar con Guasave": Írving Zazueta

Guasave.- Írving Zazueta es un pelotero de 22 años que se caracteriza por tener buena velocidad y ser un guante seguro en los jardines, así como tampoco se achica a la hora de pararse a batear, y tras no quedarse en el equipo de Algodoneros de Guasave el año pasado, ahora su meta es debutar en la campaña 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El año pasado el nacido en Puerto Peñasco, Sonora, fue invitado a la pretemporada del equipo blanquiazul, sin embargo, al final no logró quedarse debido a una lesión sufrida en su pierna derecha, por lo que se tuvo que bajar del barco poco antes de iniciar la campaña.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Aunque todo parece indicar que no se jugaría este año en la Liga Mexicana de Beisbol, donde Írving Zazueta pertenece a Tigres de Quintana Roo, él no quita el dedo del renglón de llegar sano al campo de prácticas de Algodoneros y ahora sí lograr un lugar en el róster final.

¿Qué probabilidades ve de debutar este año con Algodoneros?

Tengo muchas ganas de debutar con Algodoneros, pues sé que el año pasado no lo logré por una lesión que me marginó desde la pretemporada, sin embargo, ahora es diferente ya que me siento al cien por ciento de salud.

¿Cómo asimiló el duro golpe de perderse la oportunidad de debutar en la LMP?

Al momento de tener mi desgarre en la pierna derecha me sentí desconcertado de todo, por lo que rápidamente viajé a Hermosillo para iniciar mi rehabilitación, ahí me inyecté plasma para agilizar el proceso de sanación y así llegar en buen ritmo para este verano, sin embargo todo indica que no habrá Liga Mexicana de Beisbol.

¿Afecta al pelotero que no haya liga en verano?

Puede que sí, principalmente en lo económico, sin embargo, por otra parte yo pretendo trabajar todo este tiempo arduamente para llegar en buen ritmo para los entrenamientos en invierno.

¿Cuáles serían para usted las diferencias entre las ligas de verano e invierno?

Sabemos que en invierno es un torneo más duro por la calidad de extranjeros y prospectos de Grandes Ligas que arriban aquí, lo que me hace estar más motivado en poder jugar mi primer partido este año con Guasave.

¿Qué cualidades destaca de usted como pelotero?

Tengo buena velocidad en los jardines, así como también hago contacto con el madero en los momentos importantes, tengo seguridad y creo que eso es lo importante para hacer un buen papel a la hora de estar dentro del terreno de juego.

¿Qué mensaje le daría al club y toda la afición guasavense?

Que ya fueron dos años de obstáculos, los cuales no me han permitido debutar en LMP, por lo que ahora sé que la tercera es la vencida y entregaré todo de mi parte para tener la confianza de toda la afición y directivos de este equipo.

Te puede interesar

Roberto Carlos Méndez Jr., es una de las tres primeras firmas de Cañeros de Los Mochis

Muere el ex jonronero Juan Reyes