“Una pelea que nos deja mucho”

Triunfo de calidad.

De mucha experiencia y mucha escuela, así calificó el brillante prospecto mochitense Karim Arce su vistosa victoria sobre el ex campeón mundial venezolano Alexander Muñoz en pela de respaldo de la función de box profesional efectuada la noche del sábado en la Expo de Ciudad Obregón, Sonora.

El sobrino de Jorge “Travieso” Arce le respondió a la conocedora y exigente afición de la antigua Cajpeme y fue a dar un tremendo pleito que le sirvio para vencer por decisión unánime al experimentado rival para aumentar su racha invicta a 14 combates con cinco triunfos por la vía de cloroformo.

EL PLEITO.

“Creo que fue una buena pelea donde pudímos cumplir con la estrategia que llevábamos lista que era moverme y atacar fuerte para poco a poco irlo diesmando y al final cerrar más fuerte buscando el nocaut, afortunadamente salieron las cosas, incluso en los primeros rounds estuvímos cerca de noquearlo pero se recuperó y pudo seguir”, dijo el menor de la dinastía Montiel, quien dice que prácticamente no descansará nada pues esta misma semana planea regresar al gimnasio para no perder la condición fisca y el buen nivel de boxeo que mostró ante el ex campeón Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo y vencedor de rivales del tipo de Katsushige Kawashima, Nobuo Nashiro, Julio Roque Ler, Celes Kobayashi y John Ortiz.

LO QUE SIGUE.

El peleador de la colonia Insurgentes dice que la empresa que lleva su carrera, Promociones del Pueblo, tiene muy buenos planes para él.

“Po lo pronto queremos subir a combatir a diez rounds y después buscar un título mundial juvenil, quiero hacer una buena carrera, quiero hacer mi propia historia y pienso que eso será poco a poco, lo importante es el trabajo a diario y seguir contando con el valioso apoyo de mi familia y amigos”.