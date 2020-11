Urquidy da clínicas de Beisbol en la Cruz de Elota

La Cruz de Elota. Alrededor de 100 niños asistieron la mañana de ayer a una clínica de beisbol celebrada en los campos del polideportivo en La Cruz, Elota.

Esta clínica fue impartida por el jugador profesional José Luis Urquidy, pítcher derecho de los Astros de Houston, Héctor Páez, exreceptor, y el exserpentinero Édgar Huerta, de Liga Mexicana del Pacífico.

El evento fue organizado por el coordinador estatal juvenil de Encima, Tomás Amador, que es además promotor deportivo y empresario de La Cruz de Elota.



Urquidy, Páez y Huerta dieron cátedra de beisbol a los niños y jóvenes durante dos horas y media por medio de un circuito de pitcheo, uno de outfield, otro de infield y uno de bateo en malla.

Urquidy explicó la manera de cómo pararse en la loma de los disparos y qué técnicas usar a la hora de lanzar la bola.

Les marcó a los niños y jóvenes los errores que deben evitar al tirar.

Páez estuvo en el área de bateo y les hizo saber a los niños y jóvenes que antes de entrar en acción tienen que hacer un calentamiento previo para fortalecer los músculos y evitar alguna lesión.

Páez hizo varios swings y comentó entre otras cosas cuál es la manera correcta de pararse a batear y cómo extender los brazos.

Urquidy, ¿cómo te sientes al dar estas clínicas a niños y jóvenes en La Cruz de Elota?.

Me siento muy bien, es una experiencia bien bonita estar compartiendo con todos los niños y jóvenes que tienen un sueño de ser profesionales en el beisbol.

Me da mucho gusto y más que ellos agarraron las buenas cosas mías, eso me da satisfacción.

¿Qué temas abordaron?

Abordamos varios temas, y uno de los principales fueron de cómo evitar lesiones, y para ello hay que calentar bien el cuerpo. Hablamos de pitcheo, de cómo agarrar bien la bola, cómo hacer una mecánica buena para lanzar y tirar strikes, entre otras cosas.

¿Qué consejos le dieron a los niños y jóvenes?

Cómo lanzar la bola y de qué manera se domina al bateador. Les dije del pitcheo rompiente y les comenté que deben de estirarse, calentar antes de lanzar.

Lo he comentado que mi objetivo de asistir a estas clínicas es tratar que le quede claro al niño y joven qué es lo que quiere, que le guste el beisbol, que le tenga cariño, porque es un deporte que te da muchas satisfacciones, alegrías con tu familia.

Yo vengo desde abajo como ellos y ellos también lo pueden lograr, claro que sí.

URQUIDY NO LANZARÁ CON LOS VENADOS ESTA TEMPORADA

José Luis Urquidy dijo que no lanzará esta temporada con los Venados de Mazatlán en Liga Mexicana del Pacífico al ser restringido por su organización de Grandes Ligas, los Astros de Houston. “Por el momento tengo restringido jugar con Venados. Desgraciadamente no me dieron permiso para jugar, pero en lo personal no me enojo, creo que me va a servir porque voy agarrar más de descanso y voy a la temporada que entra más descansado, más fuerte para competir. La campaña 2021 será muy importante para mí. Jugar con Venados son mis planes, pero solo hago caso a las indicaciones que se me dan y ojalá pueda jugar pronto con Mazatlán”, dijo Urquidy.

Decenas de niños y jóvenes asistieron a los campos del Polideportivo,. en la Cruz de Elota.

CIFRAS

2 años lleva Urquidy en el beisbol de las Grandes Ligas

19

AÑOS tiene el lanzador mazatleco José Luis Urquidy