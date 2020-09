Ustari tiene sed de revancha tras el maltrato que, según él, sufrió en el Atlas

El argentino Oscar Ustari, portero del Pachuca, dijo este sábado a EFE que volvió al fútbol mexicano porque tiene "sed de revancha" tras el maltrato que, según él, sufrió en el Atlas.

"Tengo sed de revancha tras lo sucedido con Atlas. Se portaron mal conmigo y quiero demostrar en México que quedé sano de mi pierna", manifestó a EFE el arquero de 35 años, campeón olímpico junto a Lionel Messi en Pekín 2008.

Recuperarse de la lesión le llevó casi un semestre y cuando estaba listo para volver, el Atlas le cerró las puertas en el último momento y tuvo que parar un año debido a cuestiones burocráticas y transferencias fallidas.

Recordó que logró restablecerse antes de terminar el Clausura 2018 y que, sin embargo, le negaron la opción de salir a la banca con el primer equipo de Atlas al asegurarle que sería mejor que realizará la pretemporada para la siguiente campaña.

"Todavía me prometieron una renovación de dos años. Un miércoles me dicen eso y el viernes me llaman para contarme que no entraba en planes de un cuerpo técnico interino. A ese grado llegaron. Por todo eso, quise volver para demostrar en México lo que valgo", agregó.