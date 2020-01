Usuario de Twitter predice la muerte de Kobe Bryant 8 años antes

Las redes sociales en ocasiones son lugares que no terminas de conocer, ahora con el reciente fallecimiento de Kobe Bryant una publicación en Twitter ha causado revuelo pues en ella lanzaba la predicción de la muerte del basquetbolista en un accidente aéreo.

Un usuario que se hace llamar .Noso, publicó hace 8 años un mensaje donde decía que Kobe moriría en un accidente aéreo, estas son sus palabras exactas, "Kobe is going to end up dying in a helicopter crash" (Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero).

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

La publicación se hizo el 13 de noviembre de 2012, 8 años antes del trágico momentos, esta publicación rápidamente ha sido compartida en Twitter más de 100 mil veces y también rebasando los 100 mil likes.

Las personas aun no pueden creer la manera tan exacta con la que lo predijo aunque era sabido que el basquetbolista siempre había sido fan de viajar en helicóptero por considerarlo más eficiente.