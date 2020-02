Usuarios estallan en risas ante el video promocional de la Liga MX

El inicio de cada torneo en la liga mexicana es algo esperado por muchos tan es así que la pueden llegar a comparar con las mejores ligas del mundo por lo que la cadena de TUDN se encargó de inmortalizar las noches mágicas de la Liga MX que ha cautivado a los usuarios.

Con un video mostrando las peores jugadas y momentos graciosos del futbol mexicano pero engalanando con el Himno de la UEFA Champions League se ha creado el intro perfecto para todos esos amantes de la Liga MX.

TUDN se encargó de hacer realidad esta presentación y de esa misma manera los usuarios de distintas redes sociales se han encargado de darle el valor al clip, desde agradecimientos por mostrar algo tan único, hasta grandes risas y burlas entre los internautas.

Si bien es cierto el nivel futbolístico de México no esta por debajo de otras ligas si se considera que aun no está dentro del top mundial, en el actual ranking de ligas importantes del mundo la mexicana se ubica en el lugar 21, esto no refleja de manera evidente que sea de menor calidad si no por otras cuestiones como asistencia y mercadotecnia podría no estar considerada.

Este viernes 14 inicia la jornada 6 del Clausura 2020 con dos partidos, Atlético San Luis recibiendo al León mientras que Monarcas le hace los honores a Tijuana.