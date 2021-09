Usuarios mostraron enojo con el fallo de HBO MAX que no los dejó ver los partidos de Champions League

México.- Solo dos jornadas tuvieron que pasar para que la plataforma de HBO MAX presentara un fallo general en la emisión de los partidos de la Champions League. Fue en el cierre de la actividad de este miércoles cuando miles de usuarios mostraron su descontento a través de las redes sociales de la empresa ya que la aplicación no reproducía el contenido.

El problema ocurrió aproximadamente pasadas las 15:30 pm (Centro de México) cuando la ronda de partidos de Champions League que iniciaron a las 14:00 pm tuvieron un parón inesperado en la transmisión que molestó a los usuarios que intentaron reiniciar la app para encontrar una respuesta, pero solo lograron obtener más enojo al ver como el "contenido no estaba disponible".

De inmediato las redes de HBO MAX se llenaron con fotos de los múltiples problemas que se les fueron presentado, la misma cuenta intentó calmarlos pidiéndoles tiempo para solucionar el problema pero solo recibían más quejas. Al final los duelos no pudieron verse completos lo que molestó mucho a sus usuarios.

Por el momento la plataforma no ha emitido ninguna respuesta clara sobre lo sucedido, se han limitado a responder los comentarios con ayudas personalizadas. Algunos aficionados aseguraron que la aplicación era un problema para sus dispositivos celulares pero que en otras opciones como Smart tv o en una computadora si funcionaban.

Usuarios comprobaron que la señal fue interrumpida en pleno partido | Foto: Captura

Por si fuera poco tambien aprovecharon para reclamar el tipo de narraciones que tuvieron que escuchar en esta Champions League, no están contentos con el grupo de especialistas que le empresa contrató para llevar el torneo más importante de clubes a todo el rincón del mundo. Algunos otros han solicitado la opción de solo escuchar el sonido ambiente antes que a los narradores.

De igual manera sobre eso la plataforma no se han pronunciado. Ahora para quien lo desee, los partidos afectados están disponibles en repetición para que todos puedan ver las acciones del duelo que por tiempo o por el problema de emisión no pudieron terminar de ver.

Los mensajes para la plataforma no pararon | Foto: Captura

La Champions League volverá a la acción con la jornada 3 hasta el próximo 19 de octubre luego de la fecha FIFA, en donde los partidos más interesantes se lo lleva el Atlético de Madrid vs Liverpool, Ajax vs Dortmund o el Inter vs Sheriff quien marcha sorpresivamente como líder de su grupo con dos victorias.