VIDEO, Dani Alves critica a su ex equipo la Juventus

Turín, Italia.- El futbolista brasileño, Dani Alves reveló en una entrevista a Sky Italia los motivos que lo llevaron a salir de la Juventus.

NO ERA FELIZ



Esa fue la razón que orilló a Dani Alves a dejar la Juventus



"Quería hacer más, pero en el club no entendieron mis ganas de subir el nivel. En el PSG estoy feliz porque siempre busqué un equipo que jugara al futbol sin fijarme en lo que habían ganado", declaró el lateral del París Saint-Germain.

Alves lanzó una crítica no solo al cuadro de Turín sino a todo al calcio italiano, aunque destacó que sólo le gusta el estilo del Napoli al reconocer que "todos los equipos italianos deberían tomarlo como ejemplo para mejorar".

Alves ha marcados tres goles, además de sumar cinco pases a gol esta temporada con el conjunto francés que es protagonista de la Ligue 1 y la Champions League.

Los motivos son claros desde su llegada al balompié galo. "Me siento feliz, no por jugar con Edinson Cavani, Neymar y Kylian Mbappé. Estoy feliz porque me siento libre para jugar y divertirme. Espero que la Juve y el fútbol italiano se den cuenta de que necesitan cambiar porque el fútbol mundial lo ha hecho".

El 2 de junio de 2016 se anunció su marcha del F.C. Barcelona. Asimismo, el 4 de junio de 2016, Alves confirmo que jugará la próxima temporada en la Juventus de Turín, durante una entrevista en una televisora italiana.

Con la Juventus Alves disputó un total de 33 partidos donde logró marcar en seis ocasiones y asistió en ocho ocasiones a sus compañeros.

Con información de ESPN