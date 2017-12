VIDEO, Renne Toney, la mujer más musculosa del mundo

Estados Unidos.- La mujer más musculosa del mundo es brasileña y se llama Renne Toney. A pesar de muchas críticas por su voluptuoso cuerpo ella ha formado parte de varias competencias internacionales con buenos resultados.

Hace 20 años que Toney se ha encargado de desarrollar un cuerpo prácticamente perfecto para el mundo del fisicoculturismo, donde se ha convertido en un parteaguas para muchas mujeres que han decidido dedicarse en cuerpo y alma a las pesas.

Sin embargo, Toney ha tenido varios comentarios negativos, sobretodo al ser relacionada con el consumo de sustancias que le han ayudado aumentar el volumen muscular lo cual no ha sido problema para que siga siendo considerada la dama más fuerte del orbe.

Sus características físicas la han hecho ser presa de muchas burlas desde su adolescencia, por lo que ahora ha canalizado todas esas malas impresiones en una fortaleza mental y física para superar las adversidades.

En febrero de 2006, a Renee le midieron sus bíceps en la competición Arnold Classic. Las medidas oficiales fueron, su bicep derecho 20" y su bicep izquierdo 20 1/4".

Renne Toney es oficialmente la mujer con los brazos más grandes del mundo, aunque sus piernas no tienen nada que envidiar, cuya musculatura es brutalmente grande. Según ella desde adolescente soñé con un cuerpo cachas, y ahora miro, por ejemplo, mis musculosas piernas y me digo a mi misma que lo he conseguido.

Con información de publimetro.com.mx