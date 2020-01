VIDEO: Revive los goles con los que Valencia venció al Barcelona

Valencia.- La cita fue en Mestalla, el conjunto del Valencia recibió al Barcelona quien llegaba con la consigna de dar una buena exhibición y asegurar una semana más el liderato de la competencia pero nada eso sucedió.

Aunque su posesión de balón fue muy alta no puedo capitalizarlo en el marcado dejando ir oportunidades claras, además de salvarse en varias ocasiones como el penal atajado por Ter-Stegen.

La mala tarde inició a los 47 minutos del segundo tiempo cuando luego de una falta el balón fue mandado a segundo poste donde Maxi Gómez recibió completamente solo que pudo disparar de derecha, balón que Jordi Alba desvaría para vencer a su arquero poniendo el 1-0.

Las oportunidades de Barcelona no paraban pero no eran finos al momento de estar frente al arco. Messi y compañía no podían solventar las jugadas en su pase final de Jong pecó demasiado en la asistencia al argentino que no tuvo una buena tarde.

Para los 77 minutos nuevamente Maxi Gómez dispararía de nuevo con un potente disparo que ahora si entró de forma directa sin ningún desvío, la pelota fue en cambio de juego para la banda izquierda para que Gómez disparara con la parte interna para definir el 2-0.

Barcelona pierde y deja a la deriva su liderato a la espera que Real Madrid tenga un tropiezo para estar por lo menos una semana más en la cima. Mientras que Valencia sumó de 3 para entrar en mejores 5 de la campaña.