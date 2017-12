VIDEO, la increíble confesión sexual de Hernán Crespo

Buenos Aires, Argentina.- Hernán Crespo es un exfutbolista y actual entrenador argentino. Como futbolista, se desempeñó en la posición de centrodelantero, siendo uno de los más destacados goleadores latinoamericanos de la última década y media (1995 - 2012) con un total de 323 goles oficiales.

Además, es uno de los 4 futbolistas argentinos que en toda la historia han marcado 200 goles o más en el Fútbol europeo (3º con 272) y es el 3.er máximo goleador en la historia de la Selección Argentina. Fue hasta el 2017 goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas .

Es el máximo goleador de la historia del Parma F.C. con 94 goles y el 7º máximo goleador argentino en la historia del fútbol.

El exdelantero argentino, sorprendió con su honestidad brutal a la hora de dar un paso al frente ante una 'picante' consulta del presentador de la sección Punto de encuentro de PH, Podemos Hablar. "Famoso, joven... Y haces de todo. Pruebas. Bueno, de todo no... Aprovechas. No me faltó nada por hacer. Fue una experiencia de vida".

Hernán Crespo realizó una increíble confesión sexual en la televisión pic.twitter.com/mRJOy4uv4n — El Destape (@eldestapeweb) 3 de diciembre de 2017

"¿Eran más hombres o más mujeres?", quiso saber Nancy Pazos. "¡Siempre más mujeres!", respondió el exfutbolista. "Debuté en el fútbol a los 18 años, conocí a mi mujer a los 27 y nunca aparecí con una novia en casa hasta mi mujer.Así que fui eternamente soltero hasta esa edad", aclaró.

Con información de MARCA