VIDEO. Érik "Terrible" Morales compara a JC Chávez Jr con su papá y NO le gustó

México.- Durante una videollamada, el exboxeador Érik "Terrible" Morales comparó a Julio César Chávez Jr con su padre, hecho que negó el mayor de la dinastía con una mueca de desapruebo y algunas palabras de aclaración

El también exdiputado dijo al hijo del multicampeón mexicano que intenta imitar a su papá; explicó que no podrá realizarlo porque Chávez Jr es más alto y más largo de extremidades, cuando la leyenda del boxeo era todo lo contrario en la categoría donde peleaba.

"El problema es que tú quieres imitar a tu papá(...)Tratas de imitar a tu papá y no se puede, wey. Tú estás muy alto y muy largo. Tu papá era un sotaco para el peso. Tienes que entender eso", dijo el "Terrible" Morales.

Esto cambió la completamente el lenguaje corporal del sinaloense, quien respondió con un contundente: "No quiero imitarlo" y detalló que tiene ese estilo sobre el ring porque aprendió a soltar los guantes con funciones de su progenitor.

Julio César Chávez Carrasco agregó que además, a lo largo de su carrera también ha intentado aprender de otros grandes boxeadores, como el mismo Érik Morales.

"No quiero imitarlo(...)Aprendí a boxear viéndolo a él, pero no quiero imitarlo, no me interesa imitarlo ni ser, ni nada. Yo pienso por mí y no quiero imitarlo. Veo a ti, veo a él y he visto a muchos boxeadores y trato de sacar un estilo de entre todos los boxeadores", dijo.

Ya con más templanza en su voz, Chávez Jr confesó que al inicio de su carrera sí intentó pelear parecido a su papá, pero entendió que hay otros estilos sobre el ring que son más útiles para boxeadores de su físico.

"Por ejemplo, tu estilo, el estilo de estos boxeadores que trabajan más a la distancia es mejor para mí, pues. Y voy a trabajar mucho en la distancia", externó al "Terrible" Morales.