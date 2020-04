VP FIFA: El fútbol internacional podría estar inactivo hasta 2021

Canadá.-La mayoría del fútbol internacional podría no jugarse hasta 2021 debido a las restricciones de viaje de la pandemia de coronavirus y la necesidad de dar la oportunidad de reanudar las competiciones de clubes, dijo el lunes un vicepresidente de la FIFA.

En esta foto de archivo de 2016, el recién elegido presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani, sonríe cuando recibe aplausos de sus colegas delegados durante el 66 ° Congreso de la FIFA/AP

Victor Montagliani, un canadiense que es presidente del órgano rector de América del Norte y Central y el Caribe, ha estado al frente de un grupo de trabajo de la FIFA que formula planes para abordar las implicaciones de que el deporte más grande del mundo se haya cerrado en gran medida desde el mes pasado.

La FIFA ya suspendió los partidos entre países que debían jugarse en marzo y junio. Montagliani, presidente de CONCACAF, cree que las ventanas de septiembre, octubre y noviembre para los partidos del equipo nacional podrían ser eliminadas.

"Personalmente, creo que podría ser un desafío, no solo por los problemas de salud en todo el mundo y los diversos grados de preparación, sino también por comprometernos con los viajes internacionales tan pronto como regresemos", dijo Montagliani en un comunicado. entrevista con The Associated Press. “Creo que el fútbol nacional es una prioridad. Septiembre todavía está en los libros, pero me gustaría decir que no estoy seguro de que esté allí en la tierra sólida de la forma en que están las cosas en este momento ".

El regreso de los fanáticos a los estadios llenos podría depender de que una vacuna para la enfermedad COVID-19 esté lista, y eso podría no ser hasta 2021.

“Si tenemos luz verde para jugar un partido de fútbol. Dudo mucho que el primer partido de fútbol sea con los fanáticos. Simplemente no puedo ver eso. Creo que se correría un riesgo enorme ", dijo en una entrevista en video desde Vancouver, Columbia Británica." Estoy bastante seguro de que será un enfoque gradual, tal como lo será el resto de la sociedad en ese momento. términos de nosotros tratando de volver a la normalidad aquí ".

Una reanudación completa del fútbol en 2020 podría no ser posible en las partes del mundo más afectadas por la pandemia, incluidas Europa y América del Norte.

"Si llevas eso a través de las fronteras internacionales, ese es un problema importante", dijo Montagliani. "Y así, sí, absolutamente, siempre existe esa posibilidad".

El hexagonal de CONCACAF que determina los tres clasificatorios directos de la región es comenzar en el otoño con cada nación jugando dos juegos cada uno en septiembre, octubre y noviembre. Los Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador o Canadá competirán.

La programación será discutida más a fondo por un grupo de trabajo con las seis confederaciones.

"Estoy bastante seguro de que la ventana de marzo en 2021 estará bien", dijo Montagliani. "La prioridad es ayudar a nuestras ligas nacionales ... luego mirar nuestros eventos".

El formato de clasificación para la Copa del Mundo en Qatar podría tener que reducirse con el ajuste de tiempo para jugar partidos para llegar al torneo que comienza en noviembre de 2022.

"Es probable que tengamos que considerar seriamente reformatear algunos de nuestros eventos", dijo Montagliani. “Estamos comprometidos con nuestros últimos cuatro (en la Liga de las Naciones). Pero tenemos otros eventos que probablemente debamos considerar reformatear, ya sea en algunas de nuestras competiciones juveniles, incluso en nuestra clasificación para la Copa Mundial, donde tendremos que, en el balance de probabilidades, ver cómo funcionaría eso en una situación en la que el calendario allí es ahora menos de lo que esperábamos ”.

Montagliani sostiene que CONCACAF se encuentra en una buena situación financiera para hacer frente a la interrupción del calendario de partidos.

el presidente de la Asociación Canadiense de Fútbol, Victor Montagliani, CEO del Comité Organizador Nacional, llega a una conferencia de prensa para la Copa Mundial Femenina/AP

“Muchas de las cosas que podemos recuperar con el tiempo. No tenemos partidos todos los fines de semana como lo hace una liga ”, dijo. “Pero creo que el impacto financiero que va a suceder en CONCACAF es dentro de las partes interesadas, dentro de las ligas y los clubes. Ahí es donde creo que será el mayor impacto financiero ”.