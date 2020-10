Va por Mazatlán Movimiento Social busca apoyar a los deportistas

Mazatlán. La asociación Va por Mazatlán Movimiento Social se formó el pasado mes de agosto con la firme intención de buscar la manera que al deportista mazatleco se le apoye más por parte de las autoridades municipales.

Christian Osuna Zavala, presidente de Va por Mazatlán Movimiento Social, presentó a los integrantes de su mesa directiva.

Carlos Alberto Ibarra Rentería es el tesorero; Alejandro Zavala Aguayo, secretario; Ricardo Ibarra, miembro de la asociación; Rafael Hernández, delegado de deportes; Mariana Simental Vargas y Aarón Flores Estrada son vocales.



Christian Osuna dijo que dentro del movimiento ya tienen alrededor de 200 miembros, todos con el mismo objetivo de luchar para que se le den los apoyos suficientes a los atletas mazatlecos.

Empiezan con deportes

“Nuestra asociación –que pronto se registrará como candidatura independiente– tiene el objetivo de ayudar a solucionar la problemática que se genera en Mazatlán, como por ejemplo, a los músicos, que no lo dejan tocar en la playa, pero empezamos con el deporte.

Como es posible que el gobierno no pueda apoyar la Liga Infantil de Beisbol del Chololos, un club de tanta tradición esté a punto de desaparecer y que las autoridades locales no quieren hacen nada por rescatarla”, señaló Christian, que juega futbol y beisbol.

Apoyo a los deportistas

Carlos Ibarra asegura que en el actual gobierno no hay cambios por el bien del deportista mazatleco.

“Conocemos muchos los problemas en el deporte local, por eso salió ese movimiento social que va también encaminado a apoyar a la problemática que nos acontece en nuestra comunidad, pero ahorita estamos aterrizando en el deporte para apoyar a los jóvenes”, dijo Ricardo Ibarra.

LO DIJO

«Es una lástima que el deporte, la juventud, la niñez sea olvida por las autoridades.»

Christian Osuna

Presidente de Va por Mazatlán Movimiento Social