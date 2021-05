Valkyrae no solo vive de los videojuegos, la playa es otra de sus lugares favoritos

Estado Unidos.- Valkyrae una de las streamer más tiernas y bellas del mundo de los videojuegos ha dejado claro que fuera del mundo digital también hay otras cosas que le gustan y con las que ha dejado evidencia en sus redes sociales como por ejemplo sus visitas a la playa donde se deja ver como pocas veces por sus fans.

En algunas de sus publicaciones que no tratan de cosas de tecnología, videojuegos o stream, Valkyrae es amante de visitar las bellas playas en Estados Unidos en más de una ocasión ha compartido fotografías sobre ello. Recientemente no ha sido algo cotidiano para ella como quisiera por el tema de la pandemia pero de poder hacerlo sería un deleite para sus seguidores.

Su más reciente visita es de hace algunas semanas conde Valkyrae compartió unas cuantas fotos algo coquetas pues en comparación de como siempre sale en sus transmisiones ahora su ropa era distintas, claro está el uno de un traje de baño para la ocasión en dos tonalidades, blanco y morado. La instantáneas la dejan ver posando sobre la arena esperando el embate de las olas.

otras más ya con el agua tocando su cuerpo y claro dejando una gran sonrisa, la misma que genera la confianza entre su comunidad para considerarla como una de las mujeres más tiernas del medio. Valkyrae es del tipo de personalidades que no entra en problemas ajenos a ella a menos que totalmente lo necesite hacer eso ha hecho que su gente la siga a donde vaya.

Su publicación logró más de 240 mil likes en solo unas horas lo que demuestra tiene el respaldo de su comunidad, cabe destacar que Valkyrae cuenta con más de 3.2 millones de personas detrás de su trabajo.

Cabe destacar que a diferencia de otras mujeres streamers, Valkyrae no suele mostrar contenido elevado de todo, siempre se centra en su trabajo y ha mantenido esa línea y en sus redes sociales también la sigue por lo que las únicas fotos donde se le pudiera ver con poca ropa es en sus idas a la playa eso también ha ayudado mucho a generar seriedad al punto de ser copropietaria de una de las empresas más importantes de entreteniendo como 100 Thieves donde desde hace 3 años labora.

Aun con eso bien plasmado también se ha detenido a defender a las mujeres que deciden mostrar algo más, recientemente en Twitch la nueva tendencia es donde algunas mujeres bellas hacen transmisiones desde Jacuzzis con poca ropa, eso fue criticado por muchos fans de la plataforma por verlo de mal gusto pero para Valkyrae fue algo de molestia pues a pesar de que no es algo que haría también afirma que si no le hacen daño a nadie no habría ningún problema.