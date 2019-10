Valtteri Bottas sufre accidente en el Gran Premio de México (Video)

Ciudad de México.- Las pruebas de clasificación para el Gran Premio de México se vieron opacadas un momento por el aparatoso accidente del piloto Valtteri Bottas, que lo sacó de la carrera, aunque alcanzó el sexto lugar de salida para el día de mañana.

Su estado de salud es correcta, no sufrió ningún golpe de gravedad por lo que mañana competirá. Durante una de as vueltas Bottas no pudo controlar el monoplaza y rápidamente se impactó con un muro de contención en una curva del Autódromo Hermanos Rodríguez.

#F1 #MexicoGP El accidente de Valtteri Bottas de este sábado. Ya fue dado de alta del Centro Médico (via @F1)pic.twitter.com/Hbfu4PSOBj — FASTmag (@Fast_Mag) October 26, 2019

El finlandes se perfilaba para estar dentro de los 3 primeros lugares pero este inconveniente lo dejó en la sexta posiciones, detrás Max Verstappen, Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Alexander Albon.