Valverde amenaza con rotaciones en el Barcelona

Barcelona, España.- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no desveló si hará rotaciones en el duelo de mañana en Getafe y a la pregunta de si Leo Messi y Luis Suárez entrarán en las mismas, respondió que no descarta la idea pero eso se verá con el paso de los partidos.

"¿Si son intocables? Ya lo veremos. Al final, con las rotaciones, con los cambios, de lo que se trata es de ganar", recordó Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana en Getafe.

Tampoco quiso desvelar si en el caso de que se produzcan rotaciones con estos jugadores serán consensuadas con ellos. "Ya lo veremos, entiendo vuestro interés, pero al final la decisión siempre es del entrenador", comentó.

El técnico recordó que el grupo no se compone únicamente de los once que juegan en el equipo titular. "Ya veremos si es el momento o no. Cuando vienen las jornadas tan cercanas, algunos cambios pueden haber", insistió.

Y en cuanto a si debido al gran estado de forma de su línea medular (Busquets, Iniesta, Rakitic) dificulta dejarlos en el banquillo, Valverde dijo que al contrario.

"El hecho de que estén bien facilita las cosas, no dificulta nada. El futbol es cambiante y vamos a intentar extender ese estado de forma para continuar ganando en los próximos días, pero si tiene que haber algún cambio, lo habrá", comentó.

En cuanto al último fichaje, Ousmane Dembélé, Valverde aseguró que lo ve "cada día mejor" y recalcó que es un jugador joven al que hay que darle tiempo para que se integre en el equipo.

"Yo lo veo bien. Lo que está claro es que tiene que meterse dentro de una idea de juego que es diferente a la que tenía en el Dortmund y habituarse a sus nuevos compañeros", dijo.