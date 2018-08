Valverde cree que los jugadores deben opinar sobre partidos de Liga en EEUU

Barcelona, España.- Los futbolistas de la Liga española, que amenazaron esta semana con llegar a la huelga por el proyecto de deslocalizar un partido de la temporada del campeonato a Estados Unidos, tienen “algo que decir” sobre esta cuestión y su opinión debe ser escuchada, estimó el viernes el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde.

“Está claro que como los jugadores son una parte importante de todo este espectáculo del futbol internacional, tienen voz y también supongo que tienen algo que decir, lo único que dicen es que les tengan en cuenta, nada más, y a la larga se les tendrá en cuenta”, declaró Valverde en conferencia de prensa.

Ernesto Valverde durante el entrenamiento del Barcelona/AFP

La Liga española había planeado una operación de promoción comercial que apuntaba a la deslocalización de partidos a Estados Unidos. Esta temporada se planea enviar un partido a ese país, con Real Madrid o Barcelona, según los medios españoles.

Pero el miércoles, los capitanes de los equipos de primera división acudieron a una reunión del sindicato de futbolistas AFE, donde aludió a la posibilidad de una huelga si no se les escucha sobre esta cuestión.

�� Repasa las declaraciones de Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al #ValladolidBarça ��https://t.co/EG2BnZo2B9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 24 de agosto de 2018

Los medios especulan con qué partido podría ser trasladado a Estados Unidos. Se habló del Betis-Barcelona (28ª jornada, marzo), pero la radio Cadena Ser señaló que podría ser el derbi Girona-Barcelona de la 21ª jornada.

Valverde no confirmó esa información, asegurando que no sabía nada sobre ese tema.

Ernesto Valverde entrando a la rueda de prensa con el Barcelona/AFP

No sé si la Liga ha hablado con el Girona, desde luego la Liga conmigo no ha hablado. No sé nada de este asunto”, dijo.