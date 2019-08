Valverde no quiere hablar de Neymar en gira por Estados Unidos

Michigan, Estados Unidos.- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ofreció este viernes una conferencia de prensa previa al segundo partido amistoso que el equipo jugará en su gira por Estados Unidos en la que se negó nuevamente a hablar del posible regreso del brasileño Neymar.

El técnico solo respondió con un “ya veremos”, mientras que reiteró que lo importante es “trabajar con los jugadores que tengo en este momento”, incluido el centrocampista croata Ivan Rakitic, con el que cuenta en sus planes, pero cuya continuidad en el equipo no es segura.

�� Valverde, en la rueda de prensa previa al Nápoles - Barça: "Existe la posibilidad que utilice el mismo once este sábado que contra el Athletic Club. Pero quizás no, ya veremos" pic.twitter.com/AEGz0pUHlt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 9 de agosto de 2019

Lo más importante para mí es que siempre estoy contento con los jugadores que tengo, son todos buenísimos. El año pasado, salvo medio tiempo y la final de la Copa, fue casi todo perfecto. Y lo que intentamos es mejorar”, comentó Valverde.

En este sentido reiteró con relación a Neymar que “en el supuesto de si viene aquí, ya veremos qué sucede. Lo que sé es que soy el entrenador y que trabajo con los jugadores que tengo. Lo que puede pasar o puede dejar de pasar, ya veremos, pero no pienso en ello, pienso en lo de mañana”.

Tampoco pudo definir como está la situación de Rakitic dentro del equipo, si podría asegurar al ciento por ciento que va a quedarse con ellos.

Es muy importante para nosotros, no sabemos si lo será este año, intuimos que sí por lo que nos aporta, su trabajo está ahí. Garantizar al 100% una cosa no lo sé. No sé si seguirá. Ahora mismo contamos con él igual que con todos los jugadores que tenemos”, valoró Valverde.

El técnico del FC Barcelona recordó que cada temporada es un nuevo reto para el equipo y esta vez no iba a ser una excepción.

Ernesto Valverde durante un entrenamiento con el Barcelona/AFP

“La afronto igual que las demás, al final, el entrenador del Barça siempre está en el punto de mira. Se le contabilizan más las derrotas que las victorias, pero era algo que ya sabía. Siempre estoy en la situación de intentar ganar, pero el que haya críticas no es algo nuevo ni para mí ni para nadie”, admitió.

Valverde reiteró que el segundo partido frente al Nápoles, que jugarán este sábado en el Michigan Stadium, es un plus que ayudará a llegar en mejor forma al primer encuentro de la nueva temporada de la liga española, cuando se enfrenten al Atletic de Bilbao.

“Es el último partido y sí es el partido en el que tenemos que mostrar no el que será en Bilbao, pero del que puede ir. Tenemos un rival que nos puso en dificultades en el primer encuentro y lógicamente sí es la última piedra de toque pensando en Bilbao”, reconoció Valverde.

El entrenador recordó que también es pretemporada y por lo tanto hay que dar a todos los jugadores minutos para que puedan adquirir la mejor forma.

Valverde reiteró la importancia de que sus jugadores no sufran lesiones y se refirió al francés Samuel Umtiti, de quien dijo que cree que ya está recuperado y listo para volver a ser importante dentro del equipo.

�� Valverde: "Me encantaría que pase como el año pasado: que en abril seamos campeones de Liga y sigamos optando a la Copa y a la Champions" pic.twitter.com/YvjZO2Hs8h — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 9 de agosto de 2019

Es un jugador que está con nosotros, es campeón del mundo, que va habitualmente con la selección, tuvo problemas físicos el año pasado, pero esperamos que esté bien. Hay competencia, Lenglet (Clément) lo hizo bien la temporada pasada”, comentó.

Por último recalcó que no tiene ningún tipo de “obsesión” por ganar la Liga de Campeones de Europa.

“Yo no tengo ninguna obsesión por nada, más que ganar todos los partidos, puestos a elegir, me gustaría hacer como el año pasado, que en abril también tuviésemos la oportunidad de todo, igual que el año anterior, aunque es verdad que luego en la Champions caímos. A mí lo que me gusta es ganar permanentemente, es lo que más me gusta”, puntualizó.