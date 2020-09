Vamos a ayudar a mucha gente, afirma Jorge 'El Travieso' Arce

El excampeón mundial, Jorge "El Travieso" Arce se encuentra muy entusiasmado porque tendrá de nuevo la oportunidad de protagonizar una pelea de exhibición contra la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, el próximo 25 de septiembre en la ciudad de Tijuana, Baja California.

En esta misma función, el exmonarca de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César Chávez Jr. retornará al ring para enfrentar al invicto Mario Cázares, en duelo de sinaloenses.

"La victoria está cerca el viejito picudo @Jcchavez115 y yo vamos a darle KO (nocaut) al coronavirus, vamos ayudar a mucha gente. Tenemos que levantar la economía del país, viejo picudo no envejezcas nunca dale RT mi raza, que más gente se sume a estas Causas", dijo Arce por medio de su cuenta de Twitter.

Será la tercera contienda entre "El Travieso" y el "César del Boxeo". La primera ocasión fue el año pasado en Tijuana y la más reciente se celebró en Hermosillo, Sonora, en ambos ha sido para causas altruistas.

Este miércoles, Arce posteó un mensaje y un video de la grabación de un comercial de un medicamento antigripal. "Los tiempos de Dios son perfectos, siempre trabajando, soy un actorazo, voy que vuelo para las novelas", expresó.

En otro mensaje que publicó en la red social, el exboxeador de Los Mochis, externó: Dios me hizo mal boxeador como dice el viejito picudo (refiendose a JC Chávez), para que no me creyera el mejor, pero me dio un Corazón tan Grande para que nunca perdiera Humildad, y la sensibilidad, ahora ese Corazón lo utilizo para ayudar a los más desprotegidos".