Van Rankin no permanecerá en Chivas para el Clausura 2021

Chivas del Guadalajara se prepara para entrar en acción este fin de semana en el torneo Clausura 2021, pero en el cuál no contara con el lateral derecho mexicano, Josecarlos Van Rankin, quien no fue registrado con el plantel, pero si Carlos Cisneros.

Carlos Cisneros quedará registrado con el número 33, como se constató en los registros de la Liga MX, los cuales fueron removidos del portal que está a la vista de cualquier consulta.

En el caso de Van Rankin, encontró el aval del técnico, pero la directiva no podrá cumplir sus pretensiones económicas y decidió no permanecer en el club ante la oferta de los rojiblancos, inferior en lo que el propio futbolista pretendía. En caso de no encontrar club hasta el 31 de enero, Van Rankin podría quedarse sin jugar.

El Rebaño Sagrado prefirió mantener a José Antonio Madueña, quien es más económico, pero su nivel de competencia para Jesús Sánchez resulta muy inferior a lo que aportaba Van Rankin.

En 2018 Van Rankin arribo al Club Deportivo Guadalajara, en calidad de préstamo por 1 año con opción a compra, siendo el quinto refuerzo de cara al Apertura 2018.

El 3 de mayo de 2019, Chivas hace válida la opción de compra por Van Rankin.El lateral viene de jugar con Santos Laguna en calidad de préstamo, por el momento el jugador deberá una mejor oferta que seduzca a la directiva para poder llegar a un arreglo y soltarlo.